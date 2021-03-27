Tử vi tuần mới (29/3 - 4/4/2021): 3 con giáp được cấp trên để mắt, công việc nhiều phần suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 27/03/2021 19:11

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vào tuần mới (29/3 - 4/4/2019), 3 con giáp may mắn này liên tiếp được vận đỏ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận “kết trái”. Chỉ cần tập trung cố gắng, ngày trở mình sẽ không còn xa.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới cho thấy tuổi Tỵ có sự nghiệp phát triển rất tốt. Tuy đầu tuần, Tỵ có thể va vào tranh chấp với đồng nghiệp nhưng vốn là người mạnh mẽ, bản mệnh có thể đạp lên trên dư luận mà hoàn thành nhiệm vụ. Theo thời gian, những hiểu lầm sẽ được sáng tỏ, chứng minh được năng lực và hiệu quả công việc vượt trội của bạn. Cũng từ đây, con giáp được cất nhắc cho các vị trí cao hơn. 

Chính Tài xuất hiện vào thời điểm này chính là một dấu hiệu cho thấy bạn còn có thể kiếm tiền nhờ vào may mắn của bản thân, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến. Trong thời gian này, Tỵ hãy mạnh mẽ, chấp nhận sự thay đổi, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm cao độ, việc kiếm tiền sẽ chỉ còn là vấn đề nằm trong tầm tay.

Tuổi Thân

Thời gian tới, được cát tinh chiếu rọi, Thân đón nhận tin vui bất ngờ. Đường công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn. Chẳng cần đi đâu, những cơ hội, dự án mới sẽ liên tiếp tìm đến bản mệnh, hợp đồng lớn cũng tự nhiên tới tay. Tuy nhiên, thân cần chú ý chọn lọc để có kết quả tốt nhất có thể.

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Thân nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi hàng ngày. Giữa tuần có điềm báo hao tài, Thân nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ. Tài vận sẽ đi vào ổn định vào dịp cuối tuần, con giáp hãy biết sắp xếp, suy tính để “tiền đẻ ra tiền” trong tương lai.

Tuổi Dậu

Trong cái rủi có cái may, thời gian vừa qua, sau nhiều khó khăn, con giáp này lại được dịp thể hiện được năng lực của mình vượt trội hơn hẳn so với những người khác. Tuần mới, Dậu được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên khó khăn dần tan biến, con giáp này cũng được cấp trên để mắt tới nữa.

con giap may man 3
 Dậu có một khởi đầu khá may mắn vào đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet 

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình công việc đầu tuần Dậu được hỗ trợ nhiều bởi quý nhân Lục hợp. Bạn dễ dàng thu hoạch được nhiều thành quả trong sự nghiệp. Bạn có thể sẽ khá bận rộn, nhưng hãy yên tâm mà phấn đấu vì mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp. Sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc dồi dào nhưng cũng đừng vì thế mà bản mệnh “buông lơi” sức khỏe của mình, sẽ rất có hại về sau.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

6 thứ tuyệt đối không đặt ở cửa ra vào

6 thứ tuyệt đối không đặt ở cửa ra vào

Trong phong thủy nhà ở, khu vực cửa ra vào có rất nhiều vấn đề cần chú ý. Những thứ đặt ở đây cần được lựa chọn cẩn thận, nếu không sẽ cản trở giàu sang, phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp giàu có Tử vi tuần mơi Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ