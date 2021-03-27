Tử vi tuần mới (29/3 - 4/4/2021): 3 con giáp được cấp trên để mắt, công việc nhiều phần suôn sẻ

Tử vi tuần mới cho thấy tuổi Tỵ có sự nghiệp phát triển rất tốt. Tuy đầu tuần, Tỵ có thể va vào tranh chấp với đồng nghiệp nhưng vốn là người mạnh mẽ, bản mệnh có thể đạp lên trên dư luận mà hoàn thành nhiệm vụ. Theo thời gian, những hiểu lầm sẽ được sáng tỏ, chứng minh được năng lực và hiệu quả công việc vượt trội của bạn. Cũng từ đây, con giáp được cất nhắc cho các vị trí cao hơn.

Chính Tài xuất hiện vào thời điểm này chính là một dấu hiệu cho thấy bạn còn có thể kiếm tiền nhờ vào may mắn của bản thân, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến. Trong thời gian này, Tỵ hãy mạnh mẽ, chấp nhận sự thay đổi, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm cao độ, việc kiếm tiền sẽ chỉ còn là vấn đề nằm trong tầm tay.

Thời gian tới, được cát tinh chiếu rọi, Thân đón nhận tin vui bất ngờ. Đường công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn. Chẳng cần đi đâu, những cơ hội, dự án mới sẽ liên tiếp tìm đến bản mệnh, hợp đồng lớn cũng tự nhiên tới tay. Tuy nhiên, thân cần chú ý chọn lọc để có kết quả tốt nhất có thể.

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Thân nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi hàng ngày. Giữa tuần có điềm báo hao tài, Thân nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ. Tài vận sẽ đi vào ổn định vào dịp cuối tuần, con giáp hãy biết sắp xếp, suy tính để “tiền đẻ ra tiền” trong tương lai.

Tuổi Dậu

Trong cái rủi có cái may, thời gian vừa qua, sau nhiều khó khăn, con giáp này lại được dịp thể hiện được năng lực của mình vượt trội hơn hẳn so với những người khác. Tuần mới, Dậu được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên khó khăn dần tan biến, con giáp này cũng được cấp trên để mắt tới nữa.



Dậu có một khởi đầu khá may mắn vào đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình công việc đầu tuần Dậu được hỗ trợ nhiều bởi quý nhân Lục hợp. Bạn dễ dàng thu hoạch được nhiều thành quả trong sự nghiệp. Bạn có thể sẽ khá bận rộn, nhưng hãy yên tâm mà phấn đấu vì mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp. Sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc dồi dào nhưng cũng đừng vì thế mà bản mệnh “buông lơi” sức khỏe của mình, sẽ rất có hại về sau.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.