Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp mệnh nữ phượng hoàng, tài lộc rộng mở, phúc đức tề thiên

Tâm linh - Tử vi 15/03/2021 08:33

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới, 3 con giáp mệnh nữ này sẽ gặp được nhiều may mắn, thăng hạng tài lộc, rộng mở công danh.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, 7 ngày tới là thời gian đại cát của những người nữ tuổi Mão. Bản mệnh gặp may mắn trên nhiều phương diện, công danh thuận lợi, tiền bạc phủ phê. Nhờ có quý nhân phù trợ, con giáp mệnh nữ đạt được nhiều thành tích cao trong công việc, sự nghiệp ngày một thăng hoa. Nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Mão “đánh đâu thắng đó”, gây dựng được nền móng vững chắc cho tương lai sau này.

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  7 ngày tới là thời gian đại cát của những người nữ tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Công việc tấn tới làm tài lộc phát triển theo, số tiền bản mệnh kiếm được trong thời gian này nhiều vô kể. Mão có thể trích một phần để tiết kiệm hay suy nghĩ đến việc "lấn sang” sang một vài lĩnh vực khác mà bạn đã tìm hiểu trước đó. Thời vận đang tới, Mão làm gì cũng dễ dàng hơn.

Tuổi Mùi

Vốn là con giáp thông minh và có phần tham vọng, tuổi Mùi không ngại “lăn xả”, cố gắng tìm kiếm cơ hội tiến thân hoặc tạo ra tiền của bằng chính khả năng của mình. Vì luôn là người nhiệt huyết và hết lòng trong công việc nên Mùi được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, giao cho những dự án mới để “mở mang” bản thân. Có được sự tin tưởng, sự nghiệp của bạn ngày càng khởi sắc, tuy nhiên hãy chú ý, sẽ có tiểu nhân bên cạnh.

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Tài lộc trong thời gian tới của tuổi Mùi khá vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong thời gian tới của tuổi Mùi khá vượng sắc. Con giáp này dù thuộc lĩnh vực, ngành nghề nào cũng sẽ kiếm tiền rất mát tay, lợi nhuận từ cả nguồn thu nhập chính và phụ đều nhiều không kể được. Mùi có thể tiết kiệm để mua ngay căn nhà mà bấy lâu nay bạn mơ ước để yên bề gia thất. 

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới Tuất sẽ nhận được tin vui bất ngờ từ công việc. Bản mệnh tốt bụng, rất hay giúp đỡ mọi người. Phúc đức mà bạn tích được sẽ chuyển thành may mắn khi một trong số “người chịu ơn” đó trở thành quý nhân giúp đỡ ngược lại bạn, vẽ ra con đường mới cho tương lai sắp tới. Khi cơ hội kiếm tiền đến, Tuất đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội nhé.

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Tuất sẽ nhận được một khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống' - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của mệnh nữ tuổi Tuất cũng thăng hạng không kém. Trong giai đoạn tới, khả năng cao là bạn sẽ nhận được một khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” do biếu tặng hay may mắn trúng được. Tuy nhiên, đây chỉ là nhất thời, Tuất cần chú ý không tiêu xài hoang phí kẻo tiền bay đi hết.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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