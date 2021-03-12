Đúng 49 ngày tới: 3 con giáp hiền lành, gặp người trời giúp đỡ, dễ phát tài sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 12/03/2021 09:00

Sách trời chỉ rõ, trong 49 ngày tới, 3 con giáp may mắn này vì bản tính hiền lành nên trời thương, sẽ có màn “trở mình” ngoạn mục, tình duyên đỏ thắm như hoa, tiền tài, của cải thi nhau kéo về nhiều đến không tưởng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường rất thông minh, nhạy bén. Dù rơi vào tình huống khó khăn, họ luôn biết cách xoay sở, biến nguy thành an, biến hung thành cát. Con giáp này được rất nhiều người tin tưởng và tín nhiệm, trở thành tấm gương sáng trong công ty hoặc nơi làm việc.

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Trong 49 ngày tới, vận tài lộc của Mùi đã đỏ nay càng đỏ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, vận tài lộc của Mùi đã đỏ nay càng đỏ hơn. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên kiếm tiền vô kể. Đường công danh sự nghiệp cũng vì thế mà “sáng” theo. Dự đoán, Mùi sẽ là một trong những con giáp có bước tiến dài trong công việc, tiền tài, danh vọng cứ thế ùn ùn kéo đến. Tuy nhiên, Mùi cũng không được vì thế mà chủ quan, lơ đãng. Mọi thành công đều phải đánh đổi bằng sự cố gắng và siêng năng.

Về vấn đề tình cảm, Mùi có một gia đình viên mãn và hạnh phúc. Tuy trước kia đã có những cãi vã, tranh chấp nhưng khi sóng gió qua đi, bạn và nửa kia đã biết cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Tổ ấm của hai bạn sẽ khiến nhiều người ao ước, ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Vốn tính mạnh mẽ, có nhiều tham vọng, Thân luôn cố gắng từng ngày để vươn đến thành công. Dù gặp bao nhiêu khó khăn, vất vả thì con giáp này cũng tuyệt đối không lùi bước. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà người tuổi Thân được trời thương trời độ, thường sẽ đạt được những thành tích nhất định ngay khi còn rất trẻ.

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Vận đào hoa đang đến với người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 49 ngày tới, tài vận của Thân sẽ có sự “trở mình” rõ rệt. Nhiều dự án, cơ hội làm ăn mới đột ngột đến mang lại cho bạn không ít tiền tài, của cải. Đặc biệt, đối với người trong lĩnh lực làm ăn, buôn bán, đây là cơ hội tốt để bạn tập trung toàn lực, đầu tư phát triển. Bởi lẽ, thời vận đang lên, khả năng “hốt bạc” của bạn sẽ dễ dàng hơn.

Vận đào hoa cũng đang đến với người tuổi Thân. Con giáp may mắn này có thể sẽ gặp được người hợp ý trong thời gian tới. Đây là người sẽ trở thành tri kỷ, cùng nắm tay bạn đi đến cuối đời và chỉ ra cho bạn những điều khác lạ trong cuộc sống. Cùng chờ xem nhé.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sở hữu một trái tim hiền lành, lương thiện. Một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ nỗ lực hết mình, dồn hết tâm huyết để thực hiện, đến khi nào được thì thôi. So với những con giáp khác, Hợi có phần kém may mắn hơn khi liên tục gặp trục trặc, khó khăn trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, “khổ tận cam lai”, tử vi 12 con giáp cho biết, những điều tốt đẹp giờ đây đã đến với tuổi Hợi.

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Những chú lợn độc thân có khả năng 'thoát ế' cao trong 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet 

Bằng chứng là trong 49 ngày tới, được Thần Tài chỉ mặt nên Hợi may mắn ngút trời, đánh đâu thắng đó, tiền bạc kiếm được nhiều không thể tả. Dự án đầu tư dù mới hay cũ đều đồng loạt sinh lời, mang đến cho bạn lợi nhuận cực khủng. Chưa dừng lại ở đó, thời gian này, khả năng cao là Hợi sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ do biếu tặng hay may mắn trúng thưởng. Hợi hãy tận dụng cơ hội nhé.

Tài vận đi lên kéo theo tình duyên cũng nở rộ. Những chú lợn độc thân có khả năng “thoát ế” cao trong 49 ngày tới. Nếu bạn đang “để ý” đến ai thì hãy mạnh dạn tỏ rõ lòng mình nhé. Không biết chừng, người ấy cũng chỉ đang chờ bạn ngỏ lời mà thôi. Người đã có gia đình không có nhiều thay đổi trong giai đoạn này. Gia đạo bạn vẫn đang rất ổn, vợ chồng yêu thương, hòa thuận với nhau.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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