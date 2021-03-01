Nhiều dự đoán cho thấy tuổi Tý sẽ gặp khó khăn trong công việc vào ngày thứ Ba. Con giáp này nên hết sức cẩn thận, chú ý từng chi tiết nhỏ để tránh sai sót không đáng có. Danh tiếng trước đó của bạn khiến tiểu nhân ghen ghét và luôn tìm cơ hội “đâm sau lưng”, gây trở ngại cho con đường thăng tiến của bản mệnh.

Xem tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Đường tài vận của tuổi Tý khá thông hanh. Bạn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ từ lương thưởng hay vô tình trúng được. May mắn là vậy nhưng Tý cũng không nên tiêu xài hoang phí đâu nhé.

Tuy nhiên, Tý đừng quá lo lắng vì cục diện trước mắt chỉ là tiểu tiết và không bao giờ có thể “phá hủy” bạn. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ con con người bạn và sẽ chẳng ai quan tâm những lời vu khống vô căn cứ.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Sửu

Trái ngược với tuổi Tý, đường công danh của những người tuổi Sửu khá thuận lợi. Vốn là người kiên trì và chăm chỉ, Sửu luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất phần việc của mình nên được rất nhiều người ngưỡng mộ và tin tưởng. Cũng vì điều ấy mà bạn rất được cấp trên cất nhắc, giúp đỡ khiến tuổi Sửu thăng tiến cả về công danh lẫn tiền bạc.

Đường công danh của những người tuổi Sửu khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể thử sức ở một vài lĩnh vực mới để mở mang hiểu biết của bản thân, thời vận đang đến nên đa phần tuổi Sửu làm gì thì khả năng thành công cũng sẽ rất cao.

Mối quan hệ giữa Sửu và gia đình dạo gần đây rất hòa hợp. Thay vì điên cuồng với công việc, Sửu đã thường xuyên về nhà hoặc gọi điện thoại hỏi thăm bố mẹ. Bạn hiểu rằng gia đình là chỗ dựa vững chắc và sẽ không để bất kỳ ai hay điều gì là tổn hại đến tổ ấm của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Dần

Thứ Ba là ngày không may mắn với tuổi Dần. Bản mệnh liên tục bị tiểu nhân quấy phá, sinh sự. Dần trở thành “tâm điểm thi phi” cho nhiều người bàn tán, chửi bới sau lưng. Vì những chuyện không đâu, bạn cũng trở nên mất tinh thần, hay cáu giận.

Trong những trường hợp này, bạn hãy cố giữ cho mình “cái đầu lạnh” và tập trung vào công việc, tránh gây gỗ làm mất tình đoàn kết. Theo thời gian, mọi người sẽ hiểu bạn hơn thôi.

Việc va chạm hay vấp ngã cũng được xem như những bài học quý giá giúp cho Dần vững bước cho tương lai phía trước. Theo dự đoán, Dần sẽ là một trong những con giáp có bước lột xác ngoạn mục vào cuối năm Tân Sửu này.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Mão

Một số chuyện buồn từ gia đình có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của người tuổi Mão. Nhưng bạn đừng lo, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Quan trọng là Mão hãy luôn giữ những suy nghĩ tích cực và tiến về phía trước.

Tuổi Mão đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Nhờ kiến thức sâu rộng cùng cách cư xử khéo léo, bạn dễ dàng chinh phục đối tác, khẳng định định vị thế bản thân. Theo tử vi ngày mới, cũng vì thế, công việc ngày thứ Ba của Mão được tiến hành vô cùng trơn tru, thuận lợi.

Đường tài vận của Mão ở thời điểm hiện tại rất xán lạn. Bản mệnh rất “mát tay” trong việc kiếm tiền. Có thể nói, dù bạn có đầu tư vào mảng nào thì tài lộc cũng sẽ lập tức sinh sôi, mang về một khoảng lời lớn. Tuy nhiên, nếu phô trương quá mức, bạn sẽ dễ bị kẻ xấu dòm ngó, hãy cẩn thận thì hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Thìn

Tài vận gần đây của tuổi Thìn có nhiều biến động. Một vài sự kiện bất ngờ xảy ra làm tình hình tài chính của bạn rơi vào khủng hoảng. Theo tử vi 12 con giáp, bạn nên thắt chặt chi tiêu để tránh rơi vào cảnh nợ nần túng thiếu. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng nên thận trọng khi đưa ra những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Hạn chế cho người khác mượn tiền vì khả năng cao sẽ không đòi lại được. Bản mệnh vừa chịu mất trắng vừa bị rạn nứt tình cảm giữa đôi bên.

Vào thứ Ba ngày 2/3/2021, nếu bạn có nhận được lời mời cho những mối quan hệ mới thì đừng vội từ chối nhé. Rất có thể, những người bạn này sẽ hỗ trợ đắc lực cho thành công của bạn về sau, đồng thời, đưa bạn đến gần hơn với nhân duyên trời định của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có xu hướng hơi bảo thủ, đặc biệt là trong suy nghĩ. Bạn ít khi chịu thay đổi để tiếp nhận cái mới. Việc chỉ tin vào chính mình và mạnh dạn thực hiện theo lối tư duy riêng sẽ mang đến cho bạn thành công nhất định. Nhưng đôi khi, cứ cố chấp với quan điểm cá nhân dễ dẫn Tỵ vào ngõ cụt. Hãy cố gắng thay đổi và tìm hiểu sự việc với nhiều góc độ để có cái nhìn đa chiều hơn. Từ đó, bạn cũng sẽ trở nên cởi mở hơn với cuộc sống.

Dạo gần đây, chuyện gia đạo của Tỵ có nhiều lục đục. Bạn thường xuyên nổi nóng với nửa kia. Sự quan tâm, lo lắng thái quá của người ấy khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, bạn cũng sai khi trút giận lên “ai đó”. Việc cãi vã liên tục sẽ như con dao sắc cắt đứt mối quan hệ. Khi bình tĩnh nhất, hai bạn nên nói chuyện rõ ràng với nhau.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Ngọ

Vận tình duyên của Ngọ không được tươi tắn trong dạo gần đây. Nếu đang độc thân, Ngọ đừng vội bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc mà cần suy nghĩ cho thật chắc chắn, đến khi xác định rõ tình cảm của mình rồi mới đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Việc vội vã trong tình yêu đôi khi chỉ mang đến tổn thương cho bản thân.

Còn đối với những người tuổi Ngọ đã có gia đình, khả năng cao là bạn sẽ phải đau đầu về chuyện con cái. Bạn cảm thấy không hài lòng vì con trẻ luôn muốn làm trái ý bạn. Quan điểm dạy con không giống nhau cũng khiến vợ chồng cự cãi, gia đình bất hòa. Nếu muốn tháo gỡ khúc mắc, trước hết, gia đình bạn nên biết cách lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn thay vì quát tháo và ép buộc.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Mùi

Vốn là con người nhiệt huyết, luôn có tinh thần phấn đấu cao trong công việc nên dù được giao nhiệm vụ gì thì Mùi cũng hoàn thành vô cùng xuất sắc, nhận được sự tín nhiệm và nể trọng từ đồng nghiệp xung quanh. Có tài là vậy nhưng tính cách Mùi khá khép kín, không thích chủ động hòa nhập nên dễ khiến Mùi vụt mất nhiều cơ hội lớn để thăng tiến. Hãy chú ý mở rộng mối quan hệ, bạn sẽ nhận ra những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp.

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia sau khi trải qua nhiều sóng gió thì đã biết trân trọng nhau hơn. Sự hòa hợp của cả hai là tiền đề cho một cái kết viên mãn mà ai nấy đều trông đợi.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Thân

Nhờ sự thông minh và khéo léo, những người tuổi Thân có thể xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Thân để lại ấn tượng sâu sắc với bất kỳ ai trong lần gặp đầu tiên. Cũng chính vì lẽ đó mà sự nghiệp của bản mệnh vô cùng thuận lợi.

Nhờ sự thông minh và khéo léo, những người tuổi Thân có thể xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp. - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, rất có thể vào thời gian tới, con giáp này sẽ được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp tuổi Thân phát huy tài năng và thực lực hơn trước gấp nhiều lần. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì mải mê công việc mà bỏ qua sức khỏe của bản thân. Nếu cảm thấy có dấu hiệu bất ổn, bạn cần đi điều trị ngay để tránh hậu quả đáng tiếc.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đột nhiên trở nên khá nóng tính và nhạy cảm trong những ngày gần đây. Khi có việc gì không vừa lòng hay nằm ngoài kế hoạch, bạn rơi vào hoang mang và mất kiểm soát. Trong tình huống ấy, bạn rất dễ nói lời làm tổn thương người khác. Con giáp này hãy chú ý cách diễn đạt của mình sao cho khéo léo để tránh những rắc rối không đáng có.

Bên cạnh đó, cũng giống như Thân, tuổi Dậu cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Nếu đang cảm thấy không khỏe, bạn nên dành thời gian đi thăm khám. Một sức khỏe tốt thì mới có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới thứ Ba ngày 2/3/2021, tuổi Tuất gặp nhiều chuyện phức tạp và thị phi. Con giáp này có thể bị những người tưởng chừng như thân thiết hãm hại. Tuy nhiên, dù có rơi vào hoàn cảnh tồi tệ, bản mệnh cũng không nên có những suy nghĩ quá bi quan.

Vận tình duyên của Tuất cũng không mấy khả quan. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy có thể có dấu hiệu bất ổn. Cả hai đang dần trở nên xa cách hơn. Sự thờ ơ của bạn và thái độ lạnh nhạt từ người ấy đang giết chết mối quan hệ này. Hãy nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của “chiến tranh lạnh” nếu không muốn chuyện tình đi đến tan vỡ.

Mặc dù không phải là cuối tuần, nhưng nếu có ý định xuất hành đi xa, bạn nên đi theo hướng hướng Đông Bắc hoặc hướng Nam để có được nhiều may mắn trong hành trình sắp tới.

Tử vi thứ Ba ngày 2/3/2021 của tuổi Hợi

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi thời gian gần đây vô cùng sáng chói. Công việc hiện tại đang diễn ra rất thuận lợi, mang đến cho bạn vô vàn tiền tài và của cải. Hãy tự tin hơn để chấp nhận những thử thách mới, những nhiệm vụ lớn hơn, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với những gì mình đạt được.

Theo tử vi hàng ngày, được Thần may mắn chiếu cố, những khoản đầu tư đã lâu trước đó của bạn đột nhiên "sống lại" một cách bất ngờ mang về một khoản lời không hề nhỏ. Hãy tận dụng cơ hội một cách triệt để nhé.

Đường tình duyên của tuổi Hợi cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu đang độc thân, bạn rất có thể sẽ gặp được mảnh ghép hoàn hảo trong giai đoạn này. Với những người đã thành gia lập thất, cuộc sống hiện tại hoàn toàn viên mãn. Cả hai người hỗ trợ, tôn trọng và yêu thương nhau. Sự hòa hợp trong hôn nhân khiến mọi người đều ghen tị.

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