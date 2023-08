6 loại cây phong thủy dễ tìm, thu hút tài lộc, giúp gia chủ 'sự nghiệp lên như diều gặp gió'

Theo phong thủy, lưỡi hổ là loại cây có tác dụng trừ tà ma, chống lại bùa ngải, mang lại may mắn và tiền tài cho gia chủ. Tên của cây được đặt theo loài chúa sơn lâm với ngụ ý biểu trưng cho sức mạnh, quyền lực và tài lộc.

Cây tuyết tùng

Cây tuyết tùng là loại thực vật có lá kim, thuộc bộ nhà thông có nguồn gốc từ núi Himalaya, gần Địa Trung Hải. Đây là loại cây thân gỗ, cao lớn (tầm 10-20m). Tuy nhiên, nếu bạn muốn đặt trang trí trên bàn làm việc hay trong nhà thì có thể chọn cây 20-30cm.

Cây tuyết tùng tượng trưng cho sự trường tồn, bất diệt - Ảnh minh họa: Internet

Loại cây phong thủy này tượng trưng cho sự trường tồn, bất diệt. Người ta tin rằng, nếu cây tuyết tùng xuất hiện trong giấc mơ của bạn thì tức là bạn sẽ có những lý tưởng mới, thành công vang dội trong sự nghiệp. Tuyết tùng còn có tác dụng chống lại tà ma, mang lại may mắn.

Khác với lưỡi hổ, bạn không nên đặt cây tuyết tùng trong môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi vì sẽ khiến cây chết rất nhanh.

Cây họ cam, quýt

Đây có lẽ là loại cây rất quen thuộc với người Việt Nam ta. Việc đặt một chậu quất trước nhà vào mỗi dịp Tết giúp mang lại may mắn, vui vầy cho gia đình.

Ngoài ra, vì có hương thơm trong lành, dễ chịu nên cây họ cam, quýt không chỉ làm cho không gian trong nhà thêm xanh mát mà còn giúp bạn thư giãn tinh thần hiệu quả. Cây có tác dụng hút ẩm, lá cây còn có thể làm thuốc, kháng khuẩn tốt.

Trầu bà đế vương đỏ

Trầu bà đế vương đỏ là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy. Cây có nguồn gốc từ đảo Solomon, nguyên sinh ở Indonesia. Cây rất dễ sống, có tốc độ phát triển và sinh trưởng nhanh ở trong điều kiện bóng râm, ưa nước.

Trầu bà đế vương đỏ thể hiện tinh thần đế vương, quyền uy - Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, trầu bà đế vương đỏ thể hiện tinh thần đế vương, quyền uy. Cây đem đến sự may mắn, tăng nhiệt huyết, hiệu suất trong công việc. Cây còn có khả năng hấp thụ bức xạ máy tính nên rất thích hợp đặt trên bàn làm việc của dân văn phòng.

Cây dây nhện

Cây dây nhện thuộc dạng cây thân thảo sống lâu năm có xuất xứ từ Nam Phi. Khi đến Việt Nam, cây còn được biết đến với nhiều cái tên như cây Lan Chi, cỏ Lan Chi, cỏ Mệnh Môn hay cây Lục Trảo Cổ…

Trong phong thủy, cây dây nhện có ý nghĩa mang lại nhiều may mắn, an lành cho gia chủ. Về mặt khoa học, cây tạo cảm giác thoải mái, giảm áp lực, stress, có thể chữa được bệnh trầm cảm nên được xem như một luồng khí tốt giúp lưu thông vượng khí trong văn phòng, đem lại sự bình yên, may mắn cho người sở hữu nó.

Cây kim ngân

Cây kim ngân có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Cây có ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy khi biểu trưng cho sự giàu có, thịnh vượng và may mắn. Cây giúp căn nhà duy trì được sự ổn định và hài hòa. Theo các chuyên gia phong thủy, cây giúp cân bằng các nguồn năng lượng, chi phối tài chính của bạn.

Cây kim ngân là loại cây của may mắn, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, kim ngân có 5 lá tượng trưng cho 5 yếu tố ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Chính vì có nhiều công dụng như vậy nên kim ngân được nhiều người trưng bày trong văn phòng làm việc công ty, tiền sảnh nhà hàng, khách sạn….

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.