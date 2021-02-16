Trở lại sau kỳ nghỉ Tết, 3 con giáp này SỰ NGHIỆP MAY MẮN, hanh thông, tình duyên thắm đỏ

Vận may sẽ bất ngờ đến với tuổi Tý khoảng độ sau Tết. Những mối làm ăn lớn, những đối tác “tầm cỡ” sẽ xuất hiện giúp việc kinh doanh của bạn như bước sang một trang mới, rực rỡ và thành công hơn. Nếu là người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ kiếm được một số tiền không nhỏ từ những dự án tưởng chừng đã thất bại trong năm vừa rồi. Hãy chú ý quan sát và đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội thăng tiến nào trong cuộc sống.

Vận đào hoa cũng đang đến với con giáp may mắn này. Những chú chuột độc thân rất có thể sẽ “thoát ế” trong năm nay. Còn nếu đang để ý đến một ai đó, Tý cũng đừng ngại mà hãy tỏ tình đi nhé, biết đâu “người ấy” đang chờ bạn mở lời trước đấy!

Những người tuổi Thìn rất thông minh và ưa liều lĩnh. Tuy nhiên, khi đi làm lại, Thìn có xu hướng cẩn thận và đi vào chi tiết vì bạn không muốn có bất kỳ sai phạm nào trong những ngày đầu năm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp con giáp này có được cái nhìn thiện cảm và sự nâng đỡ từ cấp trên, tạo tiền đề cho sự thành công sau này.

Bên cạnh đó, với tư duy và bản lĩnh vốn có, Thìn rất nhạy bén trong việc đầu tư. Số tiền mà bạn kiếm được từ các nghề phụ tuyệt đối không ít hơn công việc chính hiện tai.

Thìn kiếm được tiền từ nhiều công việc khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Những khúc mắc tình cảm trước kia cũng dần được giải quyết. Sau bao sóng gió, hai bạn càng tin tưởng nhau nhiều hơn. Sự lắng nghe và thấu hiểu là luôn cần thiết cho một mối quan hệ.

Tuổi Mùi

Mùi vốn là con giáp hiền lành, lương thiện và thật thà. Họ luôn cố gắng giúp đỡ mọi người khi có cơ hội nên rất được bạn bè yêu mến. Trở lại sau kỳ nghỉ Tết, khả năng cao là Mùi sẽ gặp được tri kỷ của đời mình cũng chính là quý nhân hỗ trợ bạn trên con đường sự nghiệp phía trước. Có được người này, công danh và tài lộc của bạn sẽ chảy về như thác đổ. Để có được những thay đổi tích cực này, Mùi hãy cố gắng nắm bắt thời cơ vàng và đừng ngại mở rộng mối quan hệ khi có cơ hội nhé.

Mùi có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của con giáp may mắn này sau Tết cũng có nhiều khởi sắc. Sự hòa hợp của bạn và người ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.