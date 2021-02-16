Trở lại sau kỳ nghỉ Tết, 3 con giáp này SỰ NGHIỆP MAY MẮN, hanh thông, tình duyên thắm đỏ

Tâm linh - Tử vi 16/02/2021 17:00

Nhờ được Thần Tài phát lộc, quý nhân phù trợ mà sau Tết, những con giáp may mắn này sẽ phất lên như diều gặp gió, tình yêu thăng hoa, sự nghiệp rực rỡ.

Tuổi Tý

Vận may sẽ bất ngờ đến với tuổi Tý khoảng độ sau Tết. Những mối làm ăn lớn, những đối tác “tầm cỡ” sẽ xuất hiện giúp việc kinh doanh của bạn như bước sang một trang mới, rực rỡ và thành công hơn. Nếu là người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ kiếm được một số tiền không nhỏ từ những dự án tưởng chừng đã thất bại trong năm vừa rồi. Hãy chú ý quan sát và đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội thăng tiến nào trong cuộc sống.

con giap may man 1
Tuổi Tý có thể tìm được nửa kia trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa cũng đang đến với con giáp may mắn này. Những chú chuột độc thân rất có thể sẽ “thoát ế” trong năm nay. Còn nếu đang để ý đến một ai đó, Tý cũng đừng ngại mà hãy tỏ tình đi nhé, biết đâu “người ấy” đang chờ bạn mở lời trước đấy!

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn rất thông minh và ưa liều lĩnh. Tuy nhiên, khi đi làm lại, Thìn có xu hướng cẩn thận và đi vào chi tiết vì bạn không muốn có bất kỳ sai phạm nào trong những ngày đầu năm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp con giáp này có được cái nhìn thiện cảm và sự nâng đỡ từ cấp trên, tạo tiền đề cho sự thành công sau này.

Bên cạnh đó, với tư duy và bản lĩnh vốn có, Thìn rất nhạy bén trong việc đầu tư. Số tiền mà bạn kiếm được từ các nghề phụ tuyệt đối không ít hơn công việc chính hiện tai.

con giap may man 2
Thìn kiếm được tiền từ nhiều công việc khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Những khúc mắc tình cảm trước kia cũng dần được giải quyết. Sau bao sóng gió, hai bạn càng tin tưởng nhau nhiều hơn. Sự lắng nghe và thấu hiểu là luôn cần thiết cho một mối quan hệ.

Tuổi Mùi

Mùi vốn là con giáp hiền lành, lương thiện và thật thà. Họ luôn cố gắng giúp đỡ mọi người khi có cơ hội nên rất được bạn bè yêu mến. Trở lại sau kỳ nghỉ Tết, khả năng cao là Mùi sẽ gặp được tri kỷ của đời mình cũng chính là quý nhân hỗ trợ bạn trên con đường sự nghiệp phía trước. Có được người này, công danh và tài lộc của bạn sẽ chảy về như thác đổ. Để có được những thay đổi tích cực này, Mùi hãy cố gắng nắm bắt thời cơ vàng và đừng ngại mở rộng mối quan hệ khi có cơ hội nhé. 

con giap may man 3
Mùi có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của con giáp may mắn này sau Tết cũng có nhiều khởi sắc. Sự hòa hợp của bạn và người ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tiết lộ 4 nét ‘tướng mặt’ trời cho của phụ nữ: Tuổi trẻ thành công, về già hưởng phước

Tiết lộ 4 nét ‘tướng mặt’ trời cho của phụ nữ: Tuổi trẻ thành công, về già hưởng phước

Nếu có được 4 đường nét may mắn này trên gương mặt, bạn thường sẽ là người thông minh, thành đạt ngay khi còn trẻ. Cuộc sống an yên, hạnh phúc đến đến cuối đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 3 con giáp giàu có Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn