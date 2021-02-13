Đúng ngày mai, Chủ nhật 14/2/2021: 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, tiền vào như nước, phước lộc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 13/02/2021 05:32

Chỉ cần đến 0h Chủ nhật 14/2/2021, những con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài phát lộc, tiền bạc nặng túi, phúc lộc đầy nhà.

Tuổi Tý

Tuổi Tý bản tính khôn ngoan, có khả năng xoay xở tốt trong mọi tình huống. Người thuộc con giáp này thường phóng khoáng, vui vẻ và giỏi giao tiếp nên quan hệ xã hội rất nhiều. Họ kiếm được tiền và cũng rất biết cách quản lý tiền bạc. Tuy nhiên, thành công chưa dừng lại ở đó khi trong Tết này, tài vận của Tý sẽ tiếp tục thăng hoa. Những cố gắng trước đó trong công việc cuối cùng cũng được đền đáp. Nếu bạn có đầu tư, các khoản ấy sẽ mang lại tiền cho bạn. Đối với người làm ăn buôn bán, được Thần Tài phát lộc nên mua may bán đắt, tiền đếm không xuể.

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Tuổi Tý mua may bán đắt, tiền đếm không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, con giáp nay mắn này còn có thể nhận được một khoản tiền kha khá do được biếu tặng hay nhờ trúng thưởng. Hãy sử dụng chúng thật thông minh và có ích nhé.

Tuổi Dần

Vốn là người mạnh mẽ, kiên định nên dù việc gì thì Dần cũng sẽ làm với 100% cố gắng. Thời gian vừa qua, tuổi Dần đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, vận may của Dần sẽ bất ngờ kéo đến. Óc suy luận và sự quyết đoán của bạn hoạt động vô cùng nhạy bén. Mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu bạn tham gia vào. Bạn nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của tất cả mọi người. Sự nghiệp của bạn cũng vì thế mà có nhiều khởi sắc. Những dự án đầu tư mà người ta cho là "vô vọng" trước đó đã bắt đầu sinh lãi, mang đến co bạn một món tiền không hề nhỏ. Bạn cũng bắt đầu có những ý tưởng kinh doanh mới để "tiền càng đẻ ra tiền" thay vì cứ đứng một chỗ chờ vận may.

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Dần nhận nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng từ những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Khả năng cao là Dần sẽ nhận được một vài tin vui nhỏ vào ngày Chủ nhật. Khởi đầu thú vị này dự đoán một tương lai rộng mở phía trước. Sau bao cố gắng, bạn xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất.

Tuổi Mão

Là một trong những con giáp mưu trí, lanh lợi nên cũng rất dễ hiểu khi tuổi Mão có rất nhiều bạn bè. Tuy nhiên, các mối quan hệ xã hội của tuổi Mão chỉ thật sự có chuyển biến tích cực trong giai đoạn đầu năm mới. Nếu may mắn, bạn có thể sẽ gặp được quý nhân trong Chủ nhật này. Đây cũng chính là một trong những người hỗ trợ đắc lực cho thành công của bạn. 

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Mão có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đang trong giai đoạn nghỉ ngơi đón Tết nhưng công việc của tuổi Mão cũng tiến triển khả thuận lợi. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo nên bạn cũng không có gì phải quá lo lắng nữa mà thay vài đó, chỉ cần chờ tiền "chảy" vào túi mà thôi. Nếu có việc cần xuất hành trong ngày Chủ nhật, Mão nên đi về hướng Đông. Năng lượng mặt trời buổi sáng sẽ giúp cho hào quang của bạn ngày càng sáng chói.

 Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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