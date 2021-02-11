Đối mặt thử thách trong 10 ngày tới, 3 con giáp ‘đánh không chết’, vượt ải trúng quả ngọt

Tâm linh - Tử vi 11/02/2021 08:10

Dưới đây là những con giáp may mắn đối mặt với nhiều thử thách lớn nhưng không hề hấn gì, tha hồ ngồi không hưởng thụ tài lộc cực lớn trong 10 ngày tới.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu đối mặt với nhiều thử thách cực lớn trong thời điểm này. Tuy nhiên bạn có “tinh thần thép” nên có thể vượt qua dễ dàng, không gặp quá nhiều vận xui đeo bám. Cả năm "lên bờ xuống ruộng" vì bị tiểu nhân hãm hại, nhưng sang năm mới, vận may sẽ lại tìm đến bạn.

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Dậu là con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong 10 ngày tới, tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui bất ngờ, có nhiều cơ hội làm giàu nên thay vận đổi đời nhanh chóng. Bước qua năm Tân Sửu 2021 mọi sự của bạn sẽ viên mãn, ngồi không cũng có lộc lớn đổ về.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn được nhiều quý nhân phù trợ nên gặp khó khăn lớn đến mấy cũng vượt qua được. Trong cuộc sống, tuổi Thân cũng được xem là những người có tinh thần thép, gặp bất cứ khó khăn nào cũng tự mình giải quyết mà không bao giờ nản lòng.

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Thân đón nhận tin vui cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn trong 10 ngày tới có khá nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Những khó khăn trước đây không làm khó được bạn. Nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn của bản thân, bạn đã chiến thắng, vượt qua được nhiều trở ngại đạt quả ngọt trong thời điểm này.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão cũng sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách lớn đến mấy cũng vượt qua mà không thất thoát quá nhiều tiền bạc. Người tuổi Mão cũng có tinh thần thép, không có gì có thể quật ngã khiến bạn nản lòng từ bỏ.

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Mão đánh đâu thắng đó, thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong Canh Tý 2020 vừa qua, cuộc sống tuổi Mão có nhiều biến động, nhưng đúng 10 ngày tới, bạn mới có được nhiều cải thiện trong công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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