‘Sướng quá hóa rồ’, 3 con giáp nữ có phúc không biết hưởng, là chuyên gia gây họa trong năm Tân Sửu

Tâm linh - Tử vi 08/02/2021 10:00

Dưới đây là những con giáp nữ sống trong phúc mà không biết hưởng, chuyên gia gây họa để rước phiền phức về cho gia đình cũng như bản thân trong năm Tân Sửu.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ được Thần Tài chiếu mệnh nên phúc lộc đổ về đầy nhà. Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ nên vượt qua nhiều khó khăn. Nhưng Tỵ là chuyên gia gây họa, thẳng thắn nên gây mích lòng không ít người.

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Tỵ là con giáp nữ gặp nhiều chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là con giáp nữ có cuộc sống đủ đầy, phúc lộc ê chề nhưng lại không biết hưởng. Vì tính khí bốc đồng nên nhiều người không thích tiếp xúc với bạn. Ở bên cạnh bạn đều không có người bạn đúng nghĩa nên cô đơn đều ở một mình không ai tâm sự, chia sẻ.

Những ngày tháng trong năm Tân Sửu, bạn có thể gặp nhiều chuyện buồn vì thói quen nói xấu người khác của bản thân. Lời khuyên cho bạn nên thay đổi để không khiến người khác chán ghét, cũng như đánh mất danh dự của chính mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp độc mồm độc miệng, chuyên gia nói xấu sau lưng người khác. Bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói trong thời điểm này. Vì 2021 là năm tam tai khiến vận trình của bạn xảy ra nhiều trục trặc, tiền bạc thất thoát nhiều. Hãy thận trọng trong việc đầu tư làm ăn trong giai đoạn này.

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Dậu vướng phải nhiều họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu đừng tin tưởng người khác quá mức mà ảnh hưởng đến vận trình của mình. Trước khi làm gì cũng nên suy tính kỹ càng, đừng nóng vội mà làm hỏng việc lớn. Nói chung bạn nên thay đổi tính tình của mình để được nhiều người yêu mến hơn.

Tuổi Sửu

Sửu có vận trình khá thuận lợi nhưng vì tính cách và thói quen xấu khiến bạn tuột dốc không phanh. Những việc bạn làm đều không được công nhận, tiền bạc làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ.

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Sửu là chuyên gia gây họa trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn còn bị tiểu nhân cản đường thăng tiến, hãm hại trong thời điểm này. Điều này ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của bạn khá nhiều khiến Sửu lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi không yên giấc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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