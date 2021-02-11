3 con giáp kinh doanh 1 vốn bốn lời, làm công được tăng lương thưởng trong đúng 44 ngày nữa

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất rất thật thà, tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được trời Phật thương ban cho cuộc sống giàu có. Trong đúng 44 ngày tới, bạn có tính tự lập cao, không dựa vào ai cũng có thể vượt qua khó khăn. Thành công bạn đạt được đều dựa vào năng lực của mình.

Được Thần Tài chiếu mệnh nên vận tài chính của bạn một bước lên mây, ngồi không hưởng phúc ơn trên ban cho. Đây là cơ hội tốt để bạn đầu tư kinh doanh, một vốn bốn lời tha hồ tiêu xài. Từ thời điểm này, bạn nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt nhiều chuyện vui vẻ.

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp giàu có, tài lộc vượng sắc. Vận tài lộc của bạn trong thời điểm này tăng lên vượt trội, nằm duỗi mà ăn. Mão làm công ăn lương nhận được lộc lớn trời ban, thu nhập tăng dần đều.

Mão có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có tinh thần làm việc tốt nên có nhiều cơ hội thăng tiến. Con giáp này không chỉ có được may mắn về tiền bạc mà đường tình duyên cũng vô cùng hanh thông. Khi bắt tay vào làm việc gì, tuổi Mão luôn đặt hết tâm trí vào nên đạt được nhiều thành tựu lớn.

Nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc nên bạn kiếm được bộn tiền, tha hồ tiêu xài trong thời điểm này.

Tuổi Thân

Tuổi Thân được biết đến là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó nên ai cũng mến cũng thương. Công việc của bạn trong thời điểm này khá ổn định. Người kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, thu nhập cứ tăng lên đều đều.

Thân đạt được nhiều thành công trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có năng lực vượt trội nên dễ dàng thành công trong cuộc sống. Những người tuổi Thân sẽ gặt hái được thành công vượt trội, sự nghiệp vô cùng vững chắc. Lời khuyên cho người tuổi Thân là bạn hãy tập trung tìm kiếm cơ hội thăng tiến hoặc đầu tư buôn bán kiếm lời.

Trên con đường tình duyên, Thân độc thân tìm được duyên lành. Tuổi Thân đã có gia đình thì chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi, hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm