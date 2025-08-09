Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái có ý định bước chân vào giới giải trí

Hoàng Thiên Linh, con gái 12 tuổi của Huỳnh Dịch, đã sang Hàn Quốc để trải nghiệm cuộc sống thực tập sinh. Việc này làm dấy lên đồn đoán cô bé đang lên kế hoạch ra mắt giới giải trí. Cộng đồng mạng Trung Quốc nhanh chóng bàn tán về thông tin này. Nhiều người còn nhắc tới cha ruột của Hoàng Thiên Linh là Hoàng Nghị Thanh, người có tiền án năm 2020 và bị kết án 15 năm tù vì tội buôn bán ma túy.

Tối 8/8, nữ diễn viên Huỳnh Dịch lên tiếng về việc con gái bị tẩy chay. Cô nói: "Con bé mới 12 tuổi thôi. Không cần gay gắt như vậy. Tôi có thể chịu được nhưng con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Những tội ác của chồng cũ không liên quan gì đến mẹ con tôi. Tôi không sai khi ly hôn và con gái tôi chắc chắn không có lỗi".

Trước đó, Huỳnh Dịch đăng một video tiết lộ con gái 12 tuổi, Hoàng Thiên Linh, muốn từ bỏ kế hoạch du học Anh và hy vọng được sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Con gái cô tin rằng giáo dục ở trường học là "bị đè nén và mất đi sự tự do, cứng nhắc như robot" trong khi diễn trên sân khấu lại đem đến cảm giác được công nhận. Bé gái còn hỏi ngược lại: "Mẹ có thể làm nghệ sĩ, tại sao con lại không thể?".

Trước các câu hỏi của con, Huỳnh Dịch chỉ ra thực tế: Hai triệu người cạnh tranh cho 75 suất tại công ty SM Entertainment của Hàn Quốc và trích dẫn trường hợp Han Geung bị gãy xương sườn trong quá trình đào tạo. Cô cũng phân tích ưu nhược điểm của lựa chọn này, hy vọng con gái nghĩ lại nhưng cô bé rất kiên quyết.

Sau khi cô chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khán giả ủng hộ Huỳnh Dịch, nói rằng đứa trẻ nên nghe lời mẹ. Một số người lại ủng hộ Thiên Linh, cho rằng việc khám phá sở thích ở tuổi 12 là điều đáng khuyến khích và Huỳnh Dịch có thể hỗ trợ con gái mình trong quá trình thử nghiệm.

Tới 4/8, chủ đề con gái Huỳnh Dịch bị phản đối việc ra mắt trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng nhắc đến người cha tai tiếng của cô bé.

Huỳnh Dịch kết hôn với Hoàng Nghị Thanh năm 2012. Hai người đón con gái Hoàng Thiên Linh một năm sau đó. Tới 2014, Huỳnh Dịch ly hôn.