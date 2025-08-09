Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái có ý định bước chân vào giới giải trí

Sao quốc tế 09/08/2025 19:00

Hoàng Thiên Linh, con gái 12 tuổi của Huỳnh Dịch, đã sang Hàn Quốc để trải nghiệm cuộc sống thực tập sinh.

Hoàng Thiên Linh, con gái 12 tuổi của Huỳnh Dịch, đã sang Hàn Quốc để trải nghiệm cuộc sống thực tập sinh. Việc này làm dấy lên đồn đoán cô bé đang lên kế hoạch ra mắt giới giải trí. Cộng đồng mạng Trung Quốc nhanh chóng bàn tán về thông tin này. Nhiều người còn nhắc tới cha ruột của Hoàng Thiên Linh là Hoàng Nghị Thanh, người có tiền án năm 2020 và bị kết án 15 năm tù vì tội buôn bán ma túy.

 

Tối 8/8, nữ diễn viên Huỳnh Dịch lên tiếng về việc con gái bị tẩy chay. Cô nói: "Con bé mới 12 tuổi thôi. Không cần gay gắt như vậy. Tôi có thể chịu được nhưng con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Những tội ác của chồng cũ không liên quan gì đến mẹ con tôi. Tôi không sai khi ly hôn và con gái tôi chắc chắn không có lỗi".

Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái có ý định bước chân vào giới giải trí - Ảnh 1

Trước đó, Huỳnh Dịch đăng một video tiết lộ con gái 12 tuổi, Hoàng Thiên Linh, muốn từ bỏ kế hoạch du học Anh và hy vọng được sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Con gái cô tin rằng giáo dục ở trường học là "bị đè nén và mất đi sự tự do, cứng nhắc như robot" trong khi diễn trên sân khấu lại đem đến cảm giác được công nhận. Bé gái còn hỏi ngược lại: "Mẹ có thể làm nghệ sĩ, tại sao con lại không thể?".

Trước các câu hỏi của con, Huỳnh Dịch chỉ ra thực tế: Hai triệu người cạnh tranh cho 75 suất tại công ty SM Entertainment của Hàn Quốc và trích dẫn trường hợp Han Geung bị gãy xương sườn trong quá trình đào tạo. Cô cũng phân tích ưu nhược điểm của lựa chọn này, hy vọng con gái nghĩ lại nhưng cô bé rất kiên quyết.

Sau khi cô chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khán giả ủng hộ Huỳnh Dịch, nói rằng đứa trẻ nên nghe lời mẹ. Một số người lại ủng hộ Thiên Linh, cho rằng việc khám phá sở thích ở tuổi 12 là điều đáng khuyến khích và Huỳnh Dịch có thể hỗ trợ con gái mình trong quá trình thử nghiệm.

Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái có ý định bước chân vào giới giải trí - Ảnh 2

Tới 4/8, chủ đề con gái Huỳnh Dịch bị phản đối việc ra mắt trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng nhắc đến người cha tai tiếng của cô bé.

Huỳnh Dịch kết hôn với Hoàng Nghị Thanh năm 2012. Hai người đón con gái Hoàng Thiên Linh một năm sau đó. Tới 2014, Huỳnh Dịch ly hôn.

Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch trăn trở vì con gái muốn làm idol

Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch trăn trở vì con gái muốn làm idol

Vừa qua, Huỳnh Dịch đăng một video tiết lộ con gái 12 tuổi, Hoàng Thiên Linh, muốn từ bỏ kế hoạch du học Anh và hy vọng được sang Hàn Quốc làm thực tập sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Dịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch trăn trở vì con gái muốn làm idol

Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch trăn trở vì con gái muốn làm idol

Triệu Lộ Tư phải chi số tiền 'cực khủng' nếu muốn phá vỡ hợp đồng với công ty quản lý?

Triệu Lộ Tư phải chi số tiền 'cực khủng' nếu muốn phá vỡ hợp đồng với công ty quản lý?

Dù không đóng phim, tên Triệu Lộ Tư vẫn lên xu hướng tìm kiếm mỗi ngày nhờ điều này

Dù không đóng phim, tên Triệu Lộ Tư vẫn lên xu hướng tìm kiếm mỗi ngày nhờ điều này

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc gây bất ngờ sau 13 năm giải nghệ

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc gây bất ngờ sau 13 năm giải nghệ

Giữa lùm xùm với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư lần đầu phản hồi tin đồn 'không ai mời đóng phim'

Giữa lùm xùm với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư lần đầu phản hồi tin đồn 'không ai mời đóng phim'

Hậu ly hôn với thiếu gia, Tôn Di bị phát hiện sống bừa bộn đến khó tin

Hậu ly hôn với thiếu gia, Tôn Di bị phát hiện sống bừa bộn đến khó tin

TIN MỚI NHẤT

Phim "Cẩm nguyệt như ca" vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Phim "Cẩm nguyệt như ca" vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Sao quốc tế 47 phút trước
Khởi tố hai đối tượng xâm hại 2 bé gái bị sau bữa rượu ốc

Khởi tố hai đối tượng xâm hại 2 bé gái bị sau bữa rượu ốc

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/8/2025, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/8/2025, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái có ý định bước chân vào giới giải trí

Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái có ý định bước chân vào giới giải trí

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Rùng mình phát hiện 100 tấn heo sữa đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Rùng mình phát hiện 100 tấn heo sữa đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái

Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái

Hậu trường 3 giờ 30 phút trước
Phép màu không xảy ra, liên tiếp tìm thấy thi thể của 2 cháu bé tử vong do đuối nước

Phép màu không xảy ra, liên tiếp tìm thấy thi thể của 2 cháu bé tử vong do đuối nước

Đời sống 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 46, khoe con gái cực đáng yêu

Nóng: Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 46, khoe con gái cực đáng yêu

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim "Cẩm nguyệt như ca" vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Phim "Cẩm nguyệt như ca" vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Triệu Lộ Tư phải chi số tiền 'cực khủng' nếu muốn phá vỡ hợp đồng với công ty quản lý?

Triệu Lộ Tư phải chi số tiền 'cực khủng' nếu muốn phá vỡ hợp đồng với công ty quản lý?

Dù không đóng phim, tên Triệu Lộ Tư vẫn lên xu hướng tìm kiếm mỗi ngày nhờ điều này

Dù không đóng phim, tên Triệu Lộ Tư vẫn lên xu hướng tìm kiếm mỗi ngày nhờ điều này

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc gây bất ngờ sau 13 năm giải nghệ

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc gây bất ngờ sau 13 năm giải nghệ

Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Giữa lùm xùm với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư lần đầu phản hồi tin đồn 'không ai mời đóng phim'

Giữa lùm xùm với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư lần đầu phản hồi tin đồn 'không ai mời đóng phim'