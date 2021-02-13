Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của 12 con giáp: Mão có quý nhân phù trợ, Thân cẩn thận chi tiêu

Mùng 3 Tết đối với tuổi Tý là một ngày may mắn khi được Thần Tài chiếu cố. Bạn có thể nhận được một khoản tiền rất khá do người khác biếu tặng hoặc từ vận may của mình mà trúng được. Tuy nhiên, bạn không nên quá ỷ lại vào “món quà từ trên trời rơi xuống” này mà hãy cứ xem nó như một niềm vui nhỏ cho ngày Tết thêm phần thú vị.

Xem tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn đề phòng, giải quyết việc sắp tới.

Những người tuổi Sửu gặp phải một vài chuyện không tốt trong thời điểm hiện tại. Những hành động tưởng chừng vô ý của bạn lại khiến người khác hiểu lầm, đôi bên xích mích rồi dẫn đến to tiếng với nhau. Nếu gặp phải tình huống này, tốt nhất bạn phải thật bình tĩnh, giải thích rõ ràng. Một khi hiểu lầm được hóa giải, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp ngay thôi.

Mối quan hệ giữa bạn và người nhà không được như ý khi đôi bên thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn. Đừng cố bảo vệ ý kiến của mình mà bỏ qua quan điểm của người khác, hãy lắng nghe và tìm cách dung hòa tất cả vì Tết là thời gian để gia đình vui vẻ bên nhau.

Dịp Tết này là thời điểm đường tình duyên của Sửu nở rộ. Trong những ngày đầu năm, con giáp này có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, kết thúc chuỗi ngày “độc thân vui tính” trước đó. Còn nếu bạn đã có gia đình, sự hòa hợp giữa vợ chồng trong những ngày Tết sẽ làm chính bạn cũng phải ngỡ ngàng, hãy trân trọng từng phút giây bên nhau nhé.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của Dần

Từ vi ngày Chủ nhật của Dần cho thấy hôm nay là một ngày may mắn của bạn. Mọi chuyện đều sẽ thuận lợi nếu có bạn tham gia vào. Bạn nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của mọi người nên luôn cảm thấy tự tin và tràn đầy năng lượng. Lúc rảnh rỗi, Dần hãy vạch sẵn kế hoạch, mục tiêu cho những ngày sắp tới nhé. Một lịch trình cụ thể sẽ đưa bạn đến gần với thành công hơn.

Một lời khuyên nữa cho những người tuổi Dần là bạn nên thẳng thắn nói lên cảm xúc của mình. Nếu có việc gì khiến bạn thật sự khó chịu, thay vì im lặng, hãy chia sẻ để tìm được tiếng nói chung từ hai phía.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của Mão

Những người tuổi Mão có công việc tiến triển khá suôn sẻ. Mọi kế hoạch mà bạn đặt ra trong hôm nay đều được hoàn thành thuận lợi. Chỉ cần bạn dốc sức thì không gì là không thể đạt được.

Các mối quan hệ xã hội của Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu may mắn, bạn có thể sẽ gặp được quý nhân trong hôm nay. Đây cũng chính là một trong những người hỗ trợ đắc lực cho thành công của bạn vào những tháng ngày sắp tới. Cho nên, bạn đừng ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh nhé.

Nếu có việc cần xuất hành trong hôm nay, Mão nên đi về hướng Đông. Năng lượng mặt trời buổi sáng sẽ giúp cho hào quang của bạn ngày càng sáng chói.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của Thìn

Trong những ngày này, tuổi Thìn dễ vướng vào mâu thuẫn giữa các anh, chị, em hay người thân trong gia đình. Đừng vì lợi ích nhỏ mà đánh mất hạnh phúc quý giá. Bạn nên bao dung, rộng lượng với mọi người, không nên chuyện bé xé ra to. Thời gian qua đi, các thành viên sẽ dần hiểu và thông cảm cho nhau.

Vốn là người thẳng thắn nhưng tuổi Thìn cũng nên học cách kiềm chế tính nóng nảy. Lời nói phát ra trong lúc tức giận sẽ trở thành vết thương khó lành với người đối diện. Bạn có thể tham gia các hoạt động cầu phúc, tĩnh tâm. Nó vừa mang lại may mắn vừa giúp ích cho sức khỏe tinh thần của bạn.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ phải một mình gánh vác nhiều công việc gia đình trong dịp Tết này. Không phải là mọi người không muốn giúp bạn nhưng với tính hơi cầu toàn, bạn chỉ an tâm khi chính mình hoàn thành tất cả công việc. Đây cũng là nguyên do Tết nào bạn cũng tất bật đến mức bỏ bê bản thân mình.

Tỵ có tính hơi cầu toàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn luôn trong tình trạng căng thẳng, cố giải quyết nhiều việc cùng một lúc thì mọi thứ cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Thay vào đó, hãy tranh thủ thư giãn và san sẻ việc nhà với các thành viên khác trong gia đình. Cảm giác cả nhà quây quần cùng nhau dọn dẹp sẽ khiến tình cảm khắng khít hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được một món quà bất ngờ từ các thành viên, cùng chờ xem nhé.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của Ngọ

Gia đình của Ngọ trong hôm nay rất hòa hợp. Mỗi khi gặp điều khó khăn hay vui sướng, các thành viên đều cùng nhau chia sẻ để tìm ra hướng giải quyết.

Chuyện tình cảm của Ngọ với nửa kia cũng có nhiều khởi sắc. Hai bạn trở nên rất tâm đầu ý hợp. Đôi khi, người ấy có thể đoán được bạn đang muốn gì mà không cần bạn phải nói ra. Những người độc thân không có nhiều thay đổi trong hôm nay.

Tuổi Ngọ nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Những trò đùa quá trớn có thể khiến người khác khó chịu. Nên nhớ, mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở mức “vui là chính” mà thôi.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của Mùi

Vốn là người cởi mở và phóng khoáng, tuổi Mùi rất dễ thấu hiểu và thông cảm với người khác. Bạn luôn chiếm được nhiều thiện cảm từ những người xung quanh. Đây cũng chính là yếu tố giúp sự nghiệp của bạn “nở hoa” trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, do mải mê lo chuyện người khác mà bạn lại vô tình vướng vào một vài rắc rối không đáng có.

Hôm nay, bạn và người ấy có vẻ khắc khẩu, ý kiến của cả hai có đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Ngày Tết tránh cãi vã, nếu đôi bên đều đang nóng giận thì nên tạm dừng cuộc nói chuyện và chờ đến lúc thích hợp hãy chia sẻ với nhau.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của Thân

Những người tuổi Thân cần chú ý chi tiêu trong hôm nay. Suy nghĩ kỹ trước khi “mở túi” cho bất kỳ việc gì. Đúng là Tết thì mỗi năm mới có một lần nhưng cũng không cần vì thế mà tiêu xài hoang phí. Bạn có thể sẽ phải “đau đầu” trong những ngày sau đó đấy.

Mối quan hệ giữa Thân và bố mẹ rất tốt. Con giáp có hiếu này thường dành hầu hết thời gian dịp Tết ở bên đấng sinh thành của mình. Thân luôn muốn mang đến những thứ tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của Dậu

Trong hôm nay, người tuổi Dậu còn độc thân có vận đào hoa nở rộ. Chỉ cần chú ý cách ăn mặc, cung cách ứng xử chốn đông người, bạn sẽ dễ dàng tạo được ấn tượng mạnh đối với người xung quanh. Hãy chú ý quan sát để tìm ra “chân ái” nhé.



Dậu có vận đào hoa nợ rộ trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Còn đối với người đã có gia đình thì hôm nay là một ngày khá bình yên. Sự thấu hiểu và ăn ý của hai bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn tin rằng, trong năm nay, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Một vài rắc rối với họ hàng có thể có thể khiến bạn phiền lòng, nhưng cũng đừng quá căng thẳng vấn đề ấy vì suy cho cùng, người thân sẽ luôn có cách để bỏ qua cho nhau.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của Tuất

Tết là dịp cho các cuộc tụ tập thâu đêm, cho nên người tuổi Tuất hãy chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Vui vẻ trong những ngày đầu năm là cần thiết nhưng nếu bạn đổ bệnh thì thật không tốt chút nào.

Bạn cũng không nên làm nhiều việc cùng một lúc. Điều này chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn thôi. Hãy “cắt giảm” những gì không cần thiết và chia sẻ công việc với mọi người xung quanh bạn nhé.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/2/2021 của Hợi

Hôm nay, tuổi Hợi trở nên vô cùng quyết đoán và dễ dàng chinh phục lòng tin từ những người xung quanh. Bạn thích đưa ra những gợi ý và thường chúng đều có ích cho những người cần giúp đỡ để họ nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên cũng vì thế mà bạn có phần quá tự tin vào những ý kiến của mình. Mối quan hệ giữa bạn và con cái không được hài hòa. Bạn luôn áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt trẻ nghe theo. Nếu muốn cải thiện mối quan hệ, hãy tập lắng nghe và tiếp nhận ý kiến con trẻ nhé.

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