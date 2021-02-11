Từ đây đến rằm tháng Giêng: Top con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đào trúng mỏ vàng, NẠP TÀI tới tấp

Tâm linh - Tử vi 11/02/2021 07:45

Từ mùng 1 đến rằm tháng Giêng Tân Sửu 2021, những con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, đang nghỉ Tết mà tài khoản vẫn nhảy số ầm ầm.

Ngồi chơi hốt bạc, của nả vây quanh, tình tiền như ý chính là lộc lá trời cho 3 con giáp may mắn nhất năm mới Tân Sửu 2021 này. 

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Thân sẽ uống no lộc trời, trở thành con giáp giàu sang vô đối chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và nhạy bén với thời cuộc. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, không hề nhận được sự hỗ trợ tài chính của gia đình con giáp tài năng này vẫn có khả năng vươn lên làm đại gia.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, từ đây đến rằm tháng Giêng, Thân sẽ uống no lộc trời, trở thành con giáp giàu sang vô đối chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn. 

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Con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, hốt hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà trong 15 ngày đầu năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhìn xa trông rộng, có mắt nhìn người và vô cùng tinh tế nên Mão sẽ có 15 ngày đầu năm phúc lớn mệnh dày, tiền ùa vào túi ầm ầm. Chỉ cần nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc nên Mão cứ thế mà phất, tình tiền như ý.

Đặc biệt, nhờ được thần tài điểm danh, hỷ thần nâng đỡ, con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, hốt hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà.

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Càng về cuối năm Tân Sửu 2021 Mùi càng phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tin vui tài lộc tìm đến tận cửa nên Mùi sẽ có năm mới phú quý an nhàn, của nả ùa vào nhà ầm ầm như thác lũ sau mưa. Số trời đã định, chỉ cần vững vàng với mục tiêu, định hướng đã đề ra trong công việc Mùi sẽ thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng rủng rỉnh nên Mùi cứ thế mà phất, càng về cuối năm Tân Sửu 2021 càng phát tài phát lộc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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