3 ĐẠI KỴ khi chọn người XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM, gia chủ tránh được sẽ phú quý phát tài, rung đùi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 11/02/2021 12:03

Khi xông đất đầu năm, gia chủ chỉ cần tránh xa 3 sai lầm tai hại này ắt sẽ có năm mới viên mãn ấm êm, tình tiền như ý.

Khi chọn người xông đất đầu năm, gia chủ đặc biệt phải nhớ kỹ 3 điều đại kỵ này để cả năm vượng phát, tấn tài tấn lộc. 

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Người có đời tư phức tạp thì sẽ vô tình khiến gia chủ gặp phải vận xui, năm mới khốn đốn - Ảnh minh họa: Internet

Chọn nhầm người có đời tư phức tạp

Quan niệm dân gian cho rằng, nếu chọn được người xông đất đầu năm hợp tuổi, hợp mệnh, gia chủ sẽ có năm mới thuận lợi trăm bề. Tuy nhiên, ngoài việc hợp tuổi gia chủ đừng quên chọn người có đạo đức tốt, tính tình ôn hòa.

Ông bà ta cho rằng, nếu hợp tuổi nhưng người xông đất đầu năm có tính cách không tốt, xấu xa, bạc bẽo hay đời tư phức tạp thì sẽ vô tình khiến gia chủ gặp phải vận xui, thị phi bủa vây, năm mới khốn đốn. 

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Gia chủ đừng quên đưa trước cho người đến xông đất một phong bao lì xì đỏ để họ trao cho mình khi đến nhà ngày mùng 1 Tết - Ảnh minh họa: Internet

Người đến xông đất không lì xì cho gia chủ

Đa phần chúng ta thường chỉ mừng tuổi cho trẻ nhỏ, những bậc trưởng bối trong gia đình nên khách đến xông đất hiếm khi lì xì gia chủ.

Nếu đã nhờ người đến xông đất, gia chủ đừng quên đưa trước cho họ một phong bao lì xì đỏ để trao cho mình khi đến nhà ngày mùng 1 Tết. Đây chính là mẹo phong thủy với ý nghĩa người đến xông đất sẽ nhập tài cho gia đình bạn. 

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Nếu hai vợ chồng cùng đến xông đất ngày Tết thì người chồng nên là người bước vào trước sẽ đúng phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Người xông đất là phụ nữ

Quan niệm dân gian cho rằng đàn ông mang tính dương, phụ nữ mang tính âm. Vậy nên, người xông đất đầu năm mới nên là đàn ông với tính dương để cả năm mới của gia chỉ sẽ nhiều sức khỏe, sự nghiệp tăng tiến.

Thế nên, nếu hai vợ chồng cùng đến xông đất ngày Tết thì người chồng nên là người bước vào trước sẽ đúng phong thủy.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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