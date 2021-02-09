Từ mùng 1 Tết trở đi: 3 con giáp ước gì được nấy, công thành danh toại, tháng Giêng nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 09/02/2021 08:15

Nhờ được hưởng hồng ân, ơn trên soi chiếu nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 với bạc tỷ ùa vào túi.

Tiền chất như núi, của nả vây quanh, cứ thế mà phất nên 3 con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, đại cát đại lợi trong tháng Giêng năm Tân Sửu 2021

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Sau những thăng trầm con giáp giàu có này sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân nhanh nhẹn, thông minh và biết cách tận dụng thời cơ để đổi đời. Thế nên, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Thân vẫn có thể vươn lên làm đại gia, giàu nhanh đến chóng mặt.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm con giáp giàu có này sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng lộc. 

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Không chỉ tài vận, tình duyên của Hợi cũng ấm êm thuận hòa, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ cũng được trời Phật thương yêu, cấp trên cất nhắc. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, tình tiền như ý.

Canh Tý đã qua, từ mùng 1 Tết Tân Sửu 2021 Hợi sẽ nằm duỗi mà ăn, mở rộng cửa đón thần tài. Không chỉ tài vận, tình duyên của Hợi cũng ấm êm thuận hòa, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn. 

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Làm sương sương mà của nả ùa vào nhà nên Mùi sẽ phất lên đổi đời, có tiền tỷ trong két chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, không ngừng phấn đấu và biết cách hoàn thiện bản thân nên Mùi có khả năng thích ứng cực nhanh với môi trường mới. Hơn cả, nhờ hiểu rõ sở trường, sở đoản của mình nên Mùi biết chọn con đường phù hợp cho sự nghiệp.

Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm sương sương mà của nả ùa vào nhà nên Mùi sẽ phất lên đổi đời, có tiền tỷ trong két chỉ sau một đêm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ có thần tài rót tiền vào tay, quý nhân đưa đường chỉ lối nên 3 con giáp may mắn này sẽ có năm mới Tân Sửu ngập trong biển tiền.

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