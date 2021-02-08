Mùng 1 Tết, 12 con giáp nên mặc đồ màu gì để cả năm may mắn, đại phú đại quý, tiền đè ngộp thở

Tân Sửu 2021 là năm không mấy như ý, thậm chí khiến Tý phải lao đao lắm bận do bị tiểu nhân quấy phá. Thế nên, trong 3 ngày đầu năm Tý nên mặc trang phục có màu vàng - trắng - nâu đất để mang lại may mắn cho bản thân, gia đình.

Mùng 1 Tết Tân Sửu 2021 , 12 con giáp chỉ cần mặc quần áo có màu sắc hợp mệnh, hợp phong thủy này thì cả năm hanh thông, phú quý phát tài.

Tình duyên đỏ thắm, tài lộc đỏ chót như son nên Sửu sẽ có năm mới phú quý an nhàn, tiền tài như ý. Để thêm phúc thêm phần, Sửu hãy chọn trang phục có màu đỏ - cam - tím để sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Đặc biệt trong ngày mùng 1 Tết, Tý nên mặc quần áo màu vàng - Đây là màu phù hợp với ngũ hành năm Tân Sửu, với ý nghĩa thịnh vượng, hanh thông, mọi điều suôn sẻ.

Màu đỏ chính là màu phong thủy, mang lại tình tiền như ý cho con giáp may mắn này trong năm mới Tân Sửu 2021.

3. Tuổi Dần - Màu vàng, xanh dương

Màu vàng và xanh dương là hai màu sắc mang lại cho Dần một năm mới với tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi. Càng về cuối năm càng giàu sang hưng thịnh, của nả vây quanh nên Dần muốn khổ cũng không được, cứ thế mà đổi đời khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Dần nên hạn chế mặc quần áo tối màu trong năm nay để xui xẻo tránh xa, vận may tìm đến tận cửa.

Trong 3 ngày Tết, Mão nên mặc những trang phục có màu trắng đục - trắng sữa - trắng ngà để rước may mắn vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão - Màu trắng

Nếu đang độc thân Mão sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân, nếu đã nên vợ thành chồng bạn sẽ có hôn nhân ấm êm viên mãn. Các chuyên gia phong thủy chỉ rõ, ngày Tết chỉ cần khoác lên người trang phục có màu trắng Mão sẽ thăng hoa viên mãn, thịnh vượng bất ngờ.

Vào 3 ngày Tết bạn nên mặc những trang phục có màu trắng đục - trắng sữa - trắng ngà để rước may mắn vào nhà.

5. Tuổi Thìn - Màu trắng

Tân sửu 2021 sẽ là một năm nhiều thuận lợi, vô số cơ hội thăng tiến tốt trong sự nghiệp cho người tuổi Thìn. Thế nên, Thìn chỉ cần chớp lấy thời cơ ắt tiền đẻ ra tiền, ăn nên làm ra.

Màu sắc mang lại may mắn, hợp phong thủy cho Thìn trong năm Tân Sửu 2021 chính là màu trắng. Màu này sẽ giúp Thìn giảm bớt những vận xui về sức khỏe, tiền tài, xung đột không đáng có. Trong 3 ngày Tết, Thìn nên hạn chế mặc trang phục màu đen.

6. Tuổi Tỵ - Màu vàng

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, Tân Sửu 2021 là năm may mắn, mang lại nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho Tỵ. Thế nhưng, muốn vận đỏ như son, cả năm giàu sụ Tỵ đừng quên mặc trang phục màu vàng trong ngày mùng 1 Tết.

Ngọ nên chọn màu những trang phục màu vàng kết hợp với màu trắng, xanh đen, ghi để phối đồ - Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ - Màu vàng

Màu vàng sẽ mang đến cho Ngọ vô số tin vui tài lộc, giúp con giáp giàu có này ăn nên làm ra, nghèo mấy cũng thành đại gia.

Tết Tân Sửu, Ngọ nên chọn màu những trang phục màu vàng kết hợp với màu trắng, xanh đen, ghi để phối đồ.

8. Tuổi Mùi - Màu xanh dương, ghi

Tân Sửu 2021 không phải là năm may mắn với người tuổi Mùi nhưng đây cũng là cơ hội để Mùi vượt lên chính mình. Những gam màu lạnh như xanh dương, ghi sẽ giúp Mùi tránh khỏi kiếp nạn, xua đuổi vận xui.

Mùi có thể phối thêm với những trang phục đỏ, đen, tím để có thể rước vận may vào nhà, hóa giải những điềm xấu.

9. Tuổi Thân - Màu xanh xám, trắng, đen

Màu sắc phong thủy mang lại sự thịnh vượng, thành công cho người tuổi Thân trong năm Tân Sửu 2021 là màu đen - trắng - xanh xám.

Chỉ cần kết hợp 3 màu sắc này với nhau bạn đã có set đồ du xuân bắt mắt, thanh lịch và hút tài vận vào đến tận cửa.

Năm nay, Dậu nên mặc màu vàng - trắng - bạc trong 3 ngày Tết để thu hút cát khí - Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu - Màu bạc, trắng, vàng

Dậu sẽ có bước chuyển mình trong năm mới Tân Sửu 2021, thế nên nếu có cơ hội Dậu hãy chớp lấy ngay, chớ dại bỏ lỡ.

Năm nay, Dậu nên mặc màu vàng - trắng - bạc trong 3 ngày Tết để thu hút cát khí. Đặc biệt màu vàng sẽ là màu hợp mệnh, phong thủy với tuổi này nhất.

11. Tuổi Tuất - Màu trắng, vàng

Trắng, vàng chính là hai màu sắc giúp Tuất có năm mới phơi phới hân hoan, làm ăn dễ dàng. Chẳng những hạn chế xui rủi, nhờ mặc quần áo có màu hợp mệnh trong ngày đầu năm mới Tuất sẽ có cả năm hanh thông, tình tiền như ý.

12. Tuổi Hợi - Màu trắng

Màu sắc hợp phong thủy, mang lại vận đỏ cả năm cho tuổi Hợi chính là màu trắng. Gam màu nhẹ nhàng, thanh thoát này sẽ giúp tuổi Hợi hạn chế, giảm những rủi ro, điềm xui trong năm Tân Sửu 2021.

Hợi có thể kết hợp những trang phục này với màu vàng, màu đỏ, màu đen để làm nổi bật màu chủ đạo để tăng thêm vượng khí.

Trên đây là gợi ý những màu sắc mang lại may mắn trong năm Tân Sửu 2021 cho 12 con giáp. Gia chủ hãy tham khảo và lựa chọn những trang phục có màu sắc hợp mệnh, hợp phong thủy để cả năm may mắn, phát tài phát lộc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.