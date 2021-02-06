Đúng giao thừa Tết Tân Sửu: 3 con giáp hoan hỷ phát tài, tiền chất như núi, cả năm giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 06/02/2021 19:24

Ngay sau giao thừa Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, phú quý phát tài, năm mới ngập trong nhung lụa.

Nhờ thần tài điểm danh, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 đỏ chót như son, lội ngược dòng ngoạn mục. 

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Ngay sau giao thừa, Thân sẽ mở rộng cửa đón thần tài, hầu bao rủng rỉnh khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận may mỉm cười nên Thân dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 may mắn đủ đường. Chỉ cần vạch rõ mục tiêu để phấn đấu Thân sẽ chiến thắng nghịch cảnh, vươn mình làm đại gia.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm bất ổn con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì đã mất. Ngay sau giao thừa, Thân sẽ mở rộng cửa đón thần tài, hầu bao rủng rỉnh khiến ai cũng hờn. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý phát tài nên Tý sẽ ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, có gan làm giàu và không ngần ngại đương đầu với khó khăn nên Tý sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong công việc. Càng chí thú làm ăn con giáp bản lĩnh này càng công thành danh toại, tha hồ đón hỷ sự vào nhà.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, con giáp giàu sang này sẽ liên tục nhận lộc trời cho. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý phát tài nên Tý sẽ ngập trong biển tiền, đời sang trang mới. 

con giap may man 3
Ngay sau Tết Nguyên đán, con giáp may mắn này sẽ có tình tiền viên mãn, tiền ập vào nhà tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, nhân hậu và sống nghĩa tình nên Hợi đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Càng sống biết điều, chăm làm việc thiện con giáp thiện lương này càng tích được nhiều công đức, có cơ hội đổi vận phát tài.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, ngay sau Tết Nguyên đán, con giáp may mắn này sẽ có tình tiền viên mãn, tiền ập vào nhà tới tấp.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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