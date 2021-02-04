Tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu: 3 con giáp được trời Phật nâng đỡ, gánh tiền mỏi lưng, cuối tháng sẽ đại phát

Tâm linh - Tử vi 04/02/2021 07:47

Tân Sửu 2021 chính là thời cơ vàng để 3 con giáp may mắn này hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, nghèo mấy cũng thành đại gia tiền tỷ.

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két nên những con giáp may mắn này sẽ có tháng 1 âm lịch đỏ chót như son, cả năm Tân Sửu 2021 vượng phát. 

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Tình duyên của con giáp giàu có này cũng đỏ chót như son, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Canh Tý 2020 liên tục bị sao xấu chiếu mệnh nên Dần gặp phải khá nhiều xui xẻo, thậm chí phải ôm món nợ lớn vào người. May mắn thay, ngay sau giao thừa Tân Sửu 2021 cát tinh sẽ nuông chiều Dần hết mực, giúp họ đổi đời sau một đêm.

Không chỉ trả sạch nợ nần, tháng 1 âm lịch còn giúp Dần ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tình duyên của con giáp giàu có này cũng đỏ chót như son, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn. 

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Hãy cứ kiên định với con đường mình đã chọn, rồi Tý sẽ hái quả ngọt đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công danh rộng mở, tài lộc hanh thông, vận đen sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý an nhàn ập xuống đầu Tý. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, có gan làm giàu Tý ắt có tiền chất chật két, tiêu xài thả ga cũng không sợ hết.

Nhờ có thần tài “đại giá quang lâm” nên Tý sẽ có tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 ngập trong biển tiền. Hãy cứ kiên định với con đường mình đã chọn, rồi Tý sẽ hái quả ngọt đời mình. 

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Tân Sửu 2021 sẽ giúp Hợi thành công trên đường công danh, ung dung đếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nếu đang ấp ủ dự án kinh doanh hay muốn thay đổi công việc thì tháng Giêng chính là thời điểm thích hợp nhất để Hợi bắt đầu. Ơn trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố, trời Phật gia hộ nên Hợi sẽ kiếm được bộn tiền, giàu bất thình lình.

Tân Sửu 2021 sẽ giúp Hợi thành công trên đường công danh, nếu đang giường đơn gối chiếc sẽ gặp được ý trung nhân, nên duyên chồng vợ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Rũ sạch vận đen, rước tài lộc vào nhà nên trong 3 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ giàu sang phú quý, đổi đời nhanh chóng.

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