Từ đây đến mùng 10 Tết: 3 con giáp may mắn đổi đời, tình tiền khởi sắc, giàu bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 09/02/2021 08:17

Nhờ có thần tài rót tiền vào tay, quý nhân đưa đường chỉ lối nên 3 con giáp may mắn này sẽ có năm mới Tân Sửu ngập trong biển tiền.

Tiền ùa vào két, cứ vơi lại đầy chính là lộc lá trời cho top con giáp may mắn ngút trời này từ đây đến mùng 10 Tết Tân Sửu 2021

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Những dự án làm ăn cứ sinh tiền ầm ầm, khiến Mão muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, nhân hậu và sống nghĩa tình nên Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều được bề trên thương yêu, quý nhân cất nhắc. Càng chí thú làm ăn, vững vàng kiên định con giáp giàu sang này càng phát tài phát lộc, tiền của vây quanh.

Từ đây đến mùng 10 Tết, Mão chỉ cần rung đùi hốt bạc, nằm duỗi mà ăn. Những dự án làm ăn cứ sinh tiền ầm ầm, khiến Mão muốn nghèo cũng chẳng được. 

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Từ đây đến mùng 10 Tết Tân Sửu con giáp giàu có này sẽ vét cạn túi thần tài, đời sang trang rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tài giỏi, khôn ngoan và có gan làm giàu nên dù nằm gai nếm mật, chật vật đủ đường cũng không chùn chân mỏi gối. Can trường, dám đương đầu với sóng gió nên Tý sẽ sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp, sung túc đủ đầy.

Khổ tận cam lai, Canh Tý liên tục bị tiểu nhân quấy phá thế nhưng từ đây đến mùng 10 Tết Tân Sửu con giáp giàu có này sẽ vét cạn túi thần tài, đời sang trang rực rỡ. 

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Càng về cuối năm càng giàu sang vô đối, phải mua thêm két sắt để chứa chính là lá số tử vi năm mới của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là người tự lập, nhanh nhẹn và rất sâu sắc. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng thực chất Ngọ sống tình cảm, chan hòa nên ai cũng quý mến, hết lòng hỗ trợ trong công việc, cuộc sống.

Trong những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, con giáp may mắn này sẽ được bề trên chiếu cố, tiền đẻ ra tiền. Càng về cuối năm càng giàu sang vô đối, phải mua thêm két sắt để chứa chính là lá số tử vi năm mới của Ngọ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này cả năm Tân Sửu ngập trong biển tiền, phú quý sang giàu, phất lên đổi đời

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này cả năm Tân Sửu ngập trong biển tiền, phú quý sang giàu, phất lên đổi đời

Tân Sửu 2021 sẽ giúp những con giáp may mắn này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu bất thình lình, muốn nghèo cũng khó.

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