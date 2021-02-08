4 ĐẠI KỴ khi CÚNG TẤT NIÊN chiều 30 Tết, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo tài lộc tiêu tán, hại cả gia đình

Lễ tết 08/02/2021 07:07

Dưới đây là những điều đại kỵ phong thủy khi cúng Tất niên chiều 30 Tết, gia chủ nhất định phải nhớ kỹ kẻo rước họa vào nhà, lành ít dữ nhiều.

Mâm cúng Tất niên chính là dịp gia chủ dâng lễ vật lên Thần Phật, gia tiên để tỏ lòng thành kính, cảm ơn bề trên đã phù hộ độ trì cho gia đình có một năm viên mãn, may mắn. Thế nên, trong mâm cơm cúng Tất niên gia chủ chớ dại phạm phải những đại kỵ phong thủy này kẻo đắc tội với bề trên, tiền tài tiêu tán, họa ập xuống đầu. 

cung tat nien 1
Chiều, tối 30 Tết mới là thời điểm thích hợp nhất để gia chủ tiến hành lễ cúng Tất niên - Ảnh minh họa: Internet

Cúng Tất niên buổi sáng

Chiều, tối 30 Tết mới là thời điểm thích hợp nhất để gia chủ tiến hành lễ cúng Tất niên. Bởi lẽ, đây là lúc nhà cửa đã được trang hoàng sạch sẽ, bàn thờ đã gọn gàng ngăn nắp nên đây là lúc hoàn hảo để dâng lễ cúng.

Gia chủ nên chọn thời điểm có đầy đủ thành viên trong gia đình để tiến hành cúng Tất niên, đừng “tranh thủ” buổi sáng kẻo phạm phải đại kỵ phong thủy. 

cung tat nien 2
Gia chủ cũng không nên gọi tên trẻ nhỏ trong nhà khi đang cúng kẻo phạm phải đại kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Đùa cợt khi cúng

Khi cúng Tất niên, gia chủ cần phải tuyệt đối nghiêm trang thành kính, không được cười đùa hay nói bậy chửi thề kẻo phạm tội bất kính với tổ tiên.

Ngoài ra, gia chủ cũng không nên gọi tên trẻ nhỏ trong nhà khi đang cúng kẻo phạm phải đại kỵ, khiến trẻ nhỏ ốm đau liên miên. 

cung tat nien 3
Nếu gia đình lục đục, cự cãi khi ăn cơm Tất niên thì năm mới sẽ khó lòng thuận hòa - Ảnh minh họa: Internet

Cãi nhau khi ăn cơm Tất niên

Ngày cuối năm là dịp để cả gia đình sum họp, là thời gian thiêng liêng để quây quần bên nhau. Khi thụ lộc, dùng cơm Tất niên cùng nhau cả gia đình cần cư xử đúng mực, chớ dại chửi rủa hay cãi nhau.

Ông bà ta quan niệm rằng, nếu gia đình lục đục, cự cãi khi ăn cơm Tất niên thì năm mới sẽ khó lòng thuận hòa, mâu thuẫn triền miên. 

cung tat nien 4
Sau khi cúng Tất niên xong gia chủ cần mang rượu đổ ra sân, đừng để bị đổ trong nền nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đổ vỡ bát đĩa

Khi chuẩn bị mâm cúng, gia chủ cần hết sức cẩn trọng để tránh đổ vỡ. Nếu bất cẩn làm rơi lễ cúng, gia chủ tuyệt đối không nhặt lên dùng lại mà phải chuẩn bị cái khác để tránh rước xui xẻo vào nhà.

Ông bà ta quan niệm rằng, sau khi cúng Tất niên xong gia chủ cần mang rượu đổ ra sân, đừng để bị đổ trong nền nhà kẻo vận xui ập đến, cả năm khốn khó.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, ăn Tết cực to, tiêu tiền khỏi nghĩ trong tháng Giêng năm Tân Sửu 2021

3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, ăn Tết cực to, tiêu tiền khỏi nghĩ trong tháng Giêng năm Tân Sửu 2021

Tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 chính là thời cơ nghìn năm có một để 3 con giáp may mắn ngút trời này ôm hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, nghèo mấy cũng thành tỷ phú.

Xem thêm
Từ khóa:   lễ cúng Tất niên đại kỵ khi cúng Tất niên mâm cúng Tất niên

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ