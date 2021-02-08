4 ĐẠI KỴ khi CÚNG TẤT NIÊN chiều 30 Tết, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo tài lộc tiêu tán, hại cả gia đình

Chiều, tối 30 Tết mới là thời điểm thích hợp nhất để gia chủ tiến hành lễ cúng Tất niên . Bởi lẽ, đây là lúc nhà cửa đã được trang hoàng sạch sẽ, bàn thờ đã gọn gàng ngăn nắp nên đây là lúc hoàn hảo để dâng lễ cúng.

Mâm cúng Tất niên chính là dịp gia chủ dâng lễ vật lên Thần Phật, gia tiên để tỏ lòng thành kính, cảm ơn bề trên đã phù hộ độ trì cho gia đình có một năm viên mãn, may mắn. Thế nên, trong mâm cơm cúng Tất niên gia chủ chớ dại phạm phải những đại kỵ phong thủy này kẻo đắc tội với bề trên, tiền tài tiêu tán, họa ập xuống đầu.

Khi cúng Tất niên, gia chủ cần phải tuyệt đối nghiêm trang thành kính, không được cười đùa hay nói bậy chửi thề kẻo phạm tội bất kính với tổ tiên.

Gia chủ nên chọn thời điểm có đầy đủ thành viên trong gia đình để tiến hành cúng Tất niên, đừng “tranh thủ” buổi sáng kẻo phạm phải đại kỵ phong thủy.

Ngoài ra, gia chủ cũng không nên gọi tên trẻ nhỏ trong nhà khi đang cúng kẻo phạm phải đại kỵ, khiến trẻ nhỏ ốm đau liên miên.

Nếu gia đình lục đục, cự cãi khi ăn cơm Tất niên thì năm mới sẽ khó lòng thuận hòa - Ảnh minh họa: Internet

Cãi nhau khi ăn cơm Tất niên

Ngày cuối năm là dịp để cả gia đình sum họp, là thời gian thiêng liêng để quây quần bên nhau. Khi thụ lộc, dùng cơm Tất niên cùng nhau cả gia đình cần cư xử đúng mực, chớ dại chửi rủa hay cãi nhau.

Ông bà ta quan niệm rằng, nếu gia đình lục đục, cự cãi khi ăn cơm Tất niên thì năm mới sẽ khó lòng thuận hòa, mâu thuẫn triền miên.

Sau khi cúng Tất niên xong gia chủ cần mang rượu đổ ra sân, đừng để bị đổ trong nền nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đổ vỡ bát đĩa

Khi chuẩn bị mâm cúng, gia chủ cần hết sức cẩn trọng để tránh đổ vỡ. Nếu bất cẩn làm rơi lễ cúng, gia chủ tuyệt đối không nhặt lên dùng lại mà phải chuẩn bị cái khác để tránh rước xui xẻo vào nhà.

Ông bà ta quan niệm rằng, sau khi cúng Tất niên xong gia chủ cần mang rượu đổ ra sân, đừng để bị đổ trong nền nhà kẻo vận xui ập đến, cả năm khốn khó.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.