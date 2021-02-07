3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, ăn Tết cực to, tiêu tiền khỏi nghĩ trong tháng Giêng năm Tân Sửu 2021

Tâm linh - Tử vi 07/02/2021 15:00

Tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 chính là thời cơ nghìn năm có một để 3 con giáp may mắn ngút trời này ôm hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, nghèo mấy cũng thành tỷ phú.

Giàu sang phú quý, có cơ hội trúng số độc đắc nên top con giáp may mắn này sẽ có tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 ngập trong biển tiền. 

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Được thần tài ân sủng, quý nhân nâng đỡ nên Mùi có bạc tiền dư dả, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp cực khôn ngoan, tinh tế và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, dù nằm gai nếm mật, chật vật đủ đường Mùi vẫn vươn mình đổi đời, tự làm đại gia ngay từ thuở độc thân mà chẳng cần bám víu vào bất cứ ai.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, tháng Giêng chính là lúc Mùi gặp vận đổi đời. Được thần tài ân sủng, quý nhân nâng đỡ nên Mùi có bạc tiền dư dả, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi khiến ai cũng trầm trồ thán phục. 

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Tuất muốn nghèo cũng khó, nhất định phải giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để Tuất phát huy thế mạnh của mình, thăng tiến vùn vụt trong sự nghiệp. Mọi dự án có Tuất tham gia đều mang lại doanh thu khủng, giúp con giáp giàu sang này chạm đỉnh vinh quang.

Không chỉ tháng đầu năm mới, tháng 2 đại phát, tháng 3 phú quý, nửa đầu năm mưa thuận gió hòa, tiền tài viên mãn nên Tuất muốn nghèo cũng khó, nhất định phải giàu sụ. 

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Tân Sửu 2021 con giáp phú quý này sẽ tiêu tiền khỏi nghĩ, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tháo vát, khôn ngoan và nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Thân sớm khẳng định vị thế chốn công sở. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể trọng nên Thân thăng tiến nhanh như diều gặp gió, đời rạng rỡ hanh thông.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, Canh Tý 2020 không mấy may mắn nhưng ngay sau giao thừa Tân Sửu 2021 con giáp phú quý này sẽ tiêu tiền khỏi nghĩ, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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