Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (8/2 - 14/2/2021): Tý hao tài tốn của, Mùi đối mặt với vô số kiếp nạn, Ngọ đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 07/02/2021 06:13

Thay vì tốn tiền đi xem bói, gia chủ chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 8/2 đến 14/2/2021 sẽ đoán biết trước vận số của mình, cực chính xác.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp gia chủ sẽ đoán biết trước những thay đổi trong tuần từ ngày 8/2 - 14/2/2021 để chủ động hơn trong mọi việc.  

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Bạn cần cẩn thận trong chuyện tiền bạc kẻo hao tài tốn của, ôm nợ nần vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Tý

Vận đào hoa đỏ chót như son nên Tý sẽ có tuần mới với tình cảm đôi lứa thăng hoa lên tầm cao mới, thậm chí có người tính đến chuyện trăm năm. Tuy nhiên, tài vận của Tý lại không may mắn như thế. Bạn cần cẩn thận trong chuyện tiền bạc kẻo hao tài tốn của, ôm nợ nần vào người.

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Sửu

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp dự báo, Sửu cần suy nghĩ thấu đáo trước những quyết định trong công việc, đừng quá nóng vội mà thất bại triền miên. Sửu cũng cần để tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, đừng ỷ lại kẻo bệnh tật ghé thăm.

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Dần

Vận tài chính vượng phát nên Dần sẽ có tuần mới với thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, dù đang nghỉ Tết con giáp may mắn này vẫn có tiền đổ về tài khoản, sung sướng an nhàn khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

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Mão đừng để tiểu nhân có cơ hội 'đục nước béo cò' trục lợi bất chính từ những sai lầm của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Mão

Tuần mới của Mão sẽ không có gì đáng lo dù đôi lúc xảy ra một số rắc rối không đáng có. Thế nhưng, Mão cần quản lý cảm xúc của mình thật tốt, đừng để tiểu nhân có cơ hội “đục nước béo cò” trục lợi bất chính từ những sai lầm của bạn.

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Thìn

Tử vi tuần mới cho biết, hung tinh ghé thăm sẽ khiến con giáp xui xẻo này phải đối diện với nhiều kiếp nạn. Không chỉ hao tài tốn của, Thìn còn đứng trước nguy cơ mất trắng những gì đang có, họa ập xuống đầu chỉ trong tích tắc.

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Tỵ

Tử vi tuần mới dự báo vận trình của tuổi Tỵ hung cát đan xen, dù có cơ hội chứng tỏ bản thân nhưng Tỵ lại bị đồng nghiệp xấu hãm hại, cướp vận may của mình. Trong họa có phúc, nhờ thế mà Tỵ chẳng cần nhọc công vẫn có thể nhận ra bộ mặt thật của phường tiểu nhân. 

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Càng về cuối tuần Ngọ càng đắc tài đắc lộc, đếm tiền sái tay cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Ngọ

Con giáp giàu có này sẽ kiếm được bộn tiền trong 7 ngày tới. Thế nên, dù hiện tại khó khăn thất bại Ngọ cũng đừng nản lòng bởi nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng đang chờ bạn phía trước. Càng về cuối tuần Ngọ càng đắc tài đắc lộc, đếm tiền sái tay cũng không hết.

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Mùi

Bị thị phi đeo bám, kẻ xấu vì ganh ghét đố kỵ mà thêu dệt vô số điều không hay về mình nên Mùi sẽ khá lao đao trong 7 ngày tới. Thay vì khó chịu, bực dọc Mùi hãy làm ngơ trước tất cả để có thể tỉnh táo, sáng suốt trước mỗi quyết định, không cho bất cứ ai có cơ hội hãm hại mình.

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Thân

Công danh, sự nghiệp của người tuổi Thân có dấu hiệu khởi phát trong tử vi tuần mới của 12 con giáp. Vậy nên, Thân sẽ kiếm được bộn tiền, của nả cứ lũ lượt ùa vào nhà. Đầu tuần may mắn, cuối tuần phát tài, tháng 2/2021 vươn lên đổi đời chính là lá số tử vi của Thân. 

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Dậu sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Dậu

Tử vi tuần mới đón Dậu bằng tin vui cát lành trong chuyện tiền bạc, vận may nở rộ khiến tài vận của Dậu càng thăng hoa rực rỡ. Cát khí vượng, tài lộc nở hoa nên Dậu sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Tuất

Khó khăp ập đến khiến Tuất phải nhọc công ứng phó trong 7 ngày tới. Tuất phải bình tĩnh, chớ nên bốc đồng, hấp tấp mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến sự nghiệp phía trước. Dù tài lộc bất ổn nhưng chỉ cần vượt qua tuần mới đầy cam go này Tuất sẽ lại may mắn phát tài, ăn nên làm ra.

Tử vi tuần mới từ (8/2 - 14/2) của Hợi

Hợi sẽ có tuần mới với tiền bạc không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần. Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho, tin vào chính mình Hợi ắt lắm của nhiều tiền, càng về cuối tuần càng đắc tài đắc lộc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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