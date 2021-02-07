Đúng 7 ngày tới: 4 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiền của lũ lượt ùa vào nhà, giàu sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 07/02/2021 15:00

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, 4 con giáp may mắn nhất này sẽ làm ăn vượng phát, chỉ việc rung đùi hốt bạc khiến ai cũng hờn.

Trong 7 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ 4 con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền, phú quý sang giàu, cứ thế mà phất. 

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Chẳng những ăn nên làm ra, thu nhập tăng cao, con giáp bản lĩnh này còn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và có đủ sự nhạy bén để chớp lấy cơ hội trời cho. Nhờ thế, con giáp may mắn này có sự nghiệp hanh thông, tình tiền như ý, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy.

Xem tử vi tuần mới cho thấy, con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hố vàng, quơ tay hốt bạc. Chẳng những ăn nên làm ra, thu nhập tăng cao, con giáp bản lĩnh này còn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang mới. 

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Cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tin vui cát lành trong chuyện tiền bạc tìm đến tận cửa, vận may nở rộ khiến Dậu muốn khổ cũng không được, càng về cuối tuần càng thăng hoa rực rỡ.

Cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên Dậu sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này. 

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Cả năm vượng phát chính là lá số tử vi năm mới Tân sửu 2021 của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận tài chính đỏ chót như son nên Dần sẽ có tuần mới với thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Ai khổ mặc ai, Dần sẽ rũ sạch vận xui, đón may mắn vào nhà với Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 có tiền đổ về tài khoản, sung sướng như tiên.

Đầu năm như ý, cuối năm phát tài, cả năm vượng phát chính là lá số tử vi năm mới Tân sửu 2021 của người tuổi Dần. 

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Ngọ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thần tài gõ cửa, quý nhân nâng đỡ nên Ngọ sẽ có tử vi tuần mới với lộc lá vây quanh, tiền của ập vào nhà tới tấp. Chỉ cần chí thú làm ăn, kiên định với mục tiêu đã đề ra Ngọ ắt uống no lộc trời, giàu sang vô đối.

Song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất, càng về cuối tuần càng như ý cát tướng nên Ngọ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, đời sang trang mới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Thay vì tốn tiền đi xem bói, gia chủ chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 8/2 đến 14/2/2021 sẽ đoán biết trước vận số của mình, cực chính xác.

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