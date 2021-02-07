3 ngày cuối năm Canh Tý, top con giáp may mắn bất ngờ, tài khoản nhảy số liên tục, Tân Sửu phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 07/02/2021 15:31

Trong 3 ngày cuối năm Canh Tý, những con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận xui, có cơ may trúng số phát tài khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

Số trời đã định, cả năm khó khăn cơ cực nhưng 3 ngày cuối năm Canh Tý trời sẽ bù đắp cho top con giáp may mắn này, giúp họ đổi đời sau một đêm, nghèo mấy cũng phát tài. 

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Tiền tỷ ùa vào két, mở rộng cửa đón thần tài nên Mão nghèo mấy cũng thành con giáp giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, nhân hậu và biết cách đối nhân xử thế. Nhờ vậy mà cuộc sống của Mão luôn gặp được nhiều quý nhân, có khó khăn trắc trở cũng đều vượt qua ngoạn mục. Dù không quá tham vọng nhưng Mão sẽ công thành danh toại, tình tiền viên mãn không ai sánh bằng.

Sách tử vi năm Canh Tý cho thấy, 3 ngày cuối năm chính là thời hoàng kim để Mão vươn mình đổi đời. Tiền tỷ ùa vào két, mở rộng cửa đón thần tài nên Mão nghèo mấy cũng thành con giáp giàu sang vô đối, sung sướng an nhàn. 

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Bước sang Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ thịnh vượng thăng hoa, tiền chất như núi - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thìn

Không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời nên người tuổi Thìn sẽ đón nhận thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Canh Tý 2020 được thần Phật thương yêu, quý nhân hỗ trợ nên cuối năm chính là thời điểm Thìn hái trái ngọt đời mình.

Thưởng Tết cực khủng, tiền của vây quanh nên không chỉ 3 ngày cuối năm, bước sang Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ thịnh vượng thăng hoa, tiền chất như núi. 

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Đây cũng là tiền đề để năm mới Tân Sửu của Ngọ tươi sáng hân hoan, đại phú đại quý - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Ngọ

Đa phần người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công trong công việc, cuộc sống nhờ sự lạc quan, tinh thần trách nhiệm của mình. Thế nên, càng trải qua nhiều kiếp nạn, càng đối mặt với khó khăn con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh Ngọ sẽ có 3 ngày cuối năm phú quý vây quanh, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví. Đây cũng là tiền đề để năm mới Tân Sửu của Ngọ tươi sáng hân hoan, đại phú đại quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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