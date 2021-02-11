5 ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021: Top con giáp vận đỏ như son, hỷ sự lâm môn, tình tiền khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 11/02/2021 08:00

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 ngập trong phú quý, nhà xe chờ sẵn, tiền tỷ trong ngân hàng.

Chỉ trong 5 ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, đếm tiền sái tay, chỉ việc rung đùi hưởng phúc. 

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Tân Sửu 2021 sẽ giúp con giáp giàu có này vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, dễ thương và sống tình cảm. Họ tinh tế trong đối nhân xử thế, biết cách hóa giải những mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, Canh Tý 2020 xui xẻo đủ đường, thế nhưng Tân Sửu 2021 sẽ giúp con giáp giàu có này vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách. 

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Tý có cơ hội trúng số đổi đời, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài giỏi, quản lý tài chính khoa học nên người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ cũng có sự nghiệp rực rỡ ngay từ thuở độc thân. Thế nên, càng vững vàng, kiên định con giáp giàu sang này càng phất lên đổi đời, tiền tài viên mãn.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, Tý sẽ có 5 ngày đầu năm vượng lộc vượng tài. Chẳng những được mừng tuổi món tiền cực khủng, Tý còn có cơ hội trúng số đổi đời, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay. 

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Ngay sau giao thừa Tết Tân Sửu, con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có óc sáng tạo hơn người, không ngừng hoàn thiện bản thân nên Ngọ chưa bao giờ bị tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa. Ngược lại, chính tinh thần ham học hỏi đã giúp con giáp bản lĩnh này tiến xa trên đường công danh, sự nghiệp xán lạn huy hoàng.

Khổ tận cam lai, ngay sau giao thừa Tết Tân Sửu, con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, muốn khổ cũng chẳng được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/2/2021: 4 con giáp đạp trúng hũ vàng, đón năm mới Tân Sửu phúc lộc song toàn

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Giàu sang chạm đỉnh, tiền nhiều vô kể, ăn Tết cực to chính là phúc phần trời cho 4 con giáp may mắn hơn người này.

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