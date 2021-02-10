Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của 12 con giáp: Dần tiền nối đuôi nhau chạy vào túi, Mão tài lộc rực sáng

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 cũng chính là ngày cuối cùng của năm Canh Tý. Thời điểm này, con giáp may mắn này sẽ được sao Chính Quan chiếu mệnh, tiền của ùa vào túi ầm ầm. Tý còn có cơ hội trúng số đổi đời, giàu sau một đêm, đón năm mới Tân Sửu phú quý phát tài.

Chỉ cần xem tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước vận số hung cát, thăng trầm để đề cao cảnh giác.

Tuy nhiên, Sửu cần cảnh giác trước những đồng nghiệp xấu kẻo bị “ném đá giấu tay”, hãm hại hết lần này đến lần khác.

Sao Thương Quan che chở, quý nhân nâng đỡ nên Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có công việc suôn sẻ, vạn sự hanh thông.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Dần

Cát thần Thiên Ấn phù hộ nên Dần sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám dấn thân con giáp may mắn này sẽ càng ăn nên làm ra, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi ầm ầm khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Con giáp may mắn này có tử vi ngày mới 12 con giáp rực sáng với của nả vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Mão

Chuyện tình duyên ấm êm thuận hòa, hạnh phúc viên mãn nên Mão chẳng cần lắng lo phiền muộn. Tài lộc tăng tiến còn giúp con giáp may mắn này có tử vi ngày mới 12 con giáp rực sáng với của nả vây quanh, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Thìn

Mọi kế hoạch Thìn vạch ra đều đạt được thành quả như mong đợi, công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa nên ngày cuối cùng của năm Canh Tý Thìn sẽ quơ tay hốt bạc. Sang năm mới Tân Sửu, con giáp giàu sang này sẽ có nhiều cơ hội phát huy năng lực.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Tỵ

Bị thị phi đeo bám nên Tỵ sẽ có tử vi ngày mới không mấy suôn sẻ. Chẳng những bị người mình tin tưởng hãm hại, Tỵ còn đứng trước nguy cơ tài lộc tiêu tán, họa ập xuống đầu. Nếu không cẩn trọng con giáp đen đủi này phải đối mặt với nguy cơ trắng tay.

Nếu cứ cả tin bạn sẽ đánh mất những gì mình đã mất bao công sức để gây dựng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Ngọ

Vận trình công việc, tài lộc của người tuổi Ngọ đang lâm nguy khi bạn bị lòng tin người che mắt, chẳng nhìn thấy âm mưu xấu xa phía sau. Nếu cứ cả tin bạn sẽ đánh mất những gì mình đã mất bao công sức để gây dựng.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Mùi

Sự nghiệp có dấu hiệu tuột dốc không phanh nên Mùi chớ dại đầu tư kinh doanh hay bung tiền làm ăn kẻo nợ nần chồng chất. Chỉ cần vượt qua ngày mới đầy cam go Mùi sẽ lại phú quý an nhàn, tình tiền như ý.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Thân

Những trực trặc, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm khiến Thân phải khốn đốn đủ đường. Nếu không giải quyết dứt điểm bạn sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen ngang, bị cắm sừng mà không hay. Thân cũng nên cẩn thận chuyện tiền bạc, đừng cho ai vay mượn kẻo mất hết tất cả.

Dậu hãy gác lại mọi khúc mắc, ưu phiền để chú tâm vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Dậu

Tài vận của Dậu sẽ có bước đột phá đáng nể, chẳng những làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật Dậu còn được cất nhắc lên vị trí cao hơn trong năm mới Tân Sửu. Thế nên, Dậu hãy gác lại mọi khúc mắc, ưu phiền để chú tâm vào công việc.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Tuất

Thực Thần chiếu mệnh nên Tuất sẽ có tử vi ngày mới ấm êm viên mãn, tình cảm thăng hoa. Được một nửa hết lòng thương yêu, chiều chuộng nên Tuất sẽ càng hạnh phúc. Tài vận thăng hoa, công thành danh toại nên Tuất muốn khổ cũng không được.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Hợi

Tiểu nhân đang âm mưu hãm hại nên Hợi phải đề cao cảnh giác, đừng dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai kẻo tiền của đội nón ra đi. Hợi hãy giữ mình trước thị phi để bảo toàn những gì đang có.

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