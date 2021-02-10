Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của 12 con giáp: Dần tiền nối đuôi nhau chạy vào túi, Mão tài lộc rực sáng

Tâm linh - Tử vi 10/02/2021 05:50

Xem tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của 12 con giáp cho thấy, Dần, Mão sẽ có ngày cuối cùng của năm Canh Tý đỏ chót như son, tiền ập xuống đầu.

Chỉ cần xem tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước vận số hung cát, thăng trầm để đề cao cảnh giác. 

tu vi thu nam ngay 11 2 2021 cua 12 con giap 1
Tý có cơ hội trúng số đổi đời, giàu sau một đêm, đón năm mới Tân Sửu phú quý phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Tý

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 cũng chính là ngày cuối cùng của năm Canh Tý. Thời điểm này, con giáp may mắn này sẽ được sao Chính Quan chiếu mệnh, tiền của ùa vào túi ầm ầm. Tý còn có cơ hội trúng số đổi đời, giàu sau một đêm, đón năm mới Tân Sửu phú quý phát tài.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Sửu

Sao Thương Quan che chở, quý nhân nâng đỡ nên Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có công việc suôn sẻ, vạn sự hanh thông.

Tuy nhiên, Sửu cần cảnh giác trước những đồng nghiệp xấu kẻo bị “ném đá giấu tay”, hãm hại hết lần này đến lần khác.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Dần

Cát thần Thiên Ấn phù hộ nên Dần sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám dấn thân con giáp may mắn này sẽ càng ăn nên làm ra, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi ầm ầm khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

tu vi thu nam ngay 11 2 2021 cua 12 con giap 2
Con giáp may mắn này có tử vi ngày mới 12 con giáp rực sáng với của nả vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Mão

Chuyện tình duyên ấm êm thuận hòa, hạnh phúc viên mãn nên Mão chẳng cần lắng lo phiền muộn. Tài lộc tăng tiến còn giúp con giáp may mắn này có tử vi ngày mới 12 con giáp rực sáng với của nả vây quanh, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Thìn

Mọi kế hoạch Thìn vạch ra đều đạt được thành quả như mong đợi, công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa nên ngày cuối cùng của năm Canh Tý Thìn sẽ quơ tay hốt bạc. Sang năm mới Tân Sửu, con giáp giàu sang này sẽ có nhiều cơ hội phát huy năng lực.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Tỵ

Bị thị phi đeo bám nên Tỵ sẽ có tử vi ngày mới không mấy suôn sẻ. Chẳng những bị người mình tin tưởng hãm hại, Tỵ còn đứng trước nguy cơ tài lộc tiêu tán, họa ập xuống đầu. Nếu không cẩn trọng con giáp đen đủi này phải đối mặt với nguy cơ trắng tay. 

tu vi thu nam ngay 11 2 2021 cua 12 con giap 3
Nếu cứ cả tin bạn sẽ đánh mất những gì mình đã mất bao công sức để gây dựng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Ngọ

Vận trình công việc, tài lộc của người tuổi Ngọ đang lâm nguy khi bạn bị lòng tin người che mắt, chẳng nhìn thấy âm mưu xấu xa phía sau. Nếu cứ cả tin bạn sẽ đánh mất những gì mình đã mất bao công sức để gây dựng.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Mùi

Sự nghiệp có dấu hiệu tuột dốc không phanh nên Mùi chớ dại đầu tư kinh doanh hay bung tiền làm ăn kẻo nợ nần chồng chất. Chỉ cần vượt qua ngày mới đầy cam go Mùi sẽ lại phú quý an nhàn, tình tiền như ý.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Thân

Những trực trặc, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm khiến Thân phải khốn đốn đủ đường. Nếu không giải quyết dứt điểm bạn sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen ngang, bị cắm sừng mà không hay. Thân cũng nên cẩn thận chuyện tiền bạc, đừng cho ai vay mượn kẻo mất hết tất cả. 

tu vi thu nam ngay 11 2 2021 cua 12 con giap 4
Dậu hãy gác lại mọi khúc mắc, ưu phiền để chú tâm vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Dậu

Tài vận của Dậu sẽ có bước đột phá đáng nể, chẳng những làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật Dậu còn được cất nhắc lên vị trí cao hơn trong năm mới Tân Sửu. Thế nên, Dậu hãy gác lại mọi khúc mắc, ưu phiền để chú tâm vào công việc.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Tuất

Thực Thần chiếu mệnh nên Tuất sẽ có tử vi ngày mới ấm êm viên mãn, tình cảm thăng hoa. Được một nửa hết lòng thương yêu, chiều chuộng nên Tuất sẽ càng hạnh phúc. Tài vận thăng hoa, công thành danh toại nên Tuất muốn khổ cũng không được.

Tử vi thứ Năm ngày 11/2/2021 của Hợi

Tiểu nhân đang âm mưu hãm hại nên Hợi phải đề cao cảnh giác, đừng dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai kẻo tiền của đội nón ra đi. Hợi hãy giữ mình trước thị phi để bảo toàn những gì đang có.  

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của 12 con giáp: Hợi lộc ùa vào nhà, Sửu tiền của vây quanh, Tỵ tai họa rình rập

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của 12 con giáp: Hợi lộc ùa vào nhà, Sửu tiền của vây quanh, Tỵ tai họa rình rập

Xem tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của 12 con giáp cho thấy, nếu Hợi, Sửu đắc tài đắc lộc, vận đỏ như son thì Tỵ không may mắn như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới xem tử vi ngày mới tử vi ngày mới 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 44 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho