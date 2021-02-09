Tân Sửu 2021: Chọn ngày cúng khai trương, mở hàng đầu năm cho 12 con giáp để cả năm may mắn, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 09/02/2021 09:58

Chỉ cần chọn đúng ngày khai trương mở hàng đầu năm hợp phong thủy, gia chủ sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 phú quý phát tài, làm ăn vượng phát.

Các chuyên gia phong thủy chỉ rõ, 12 con giáp nên xem ngày tốt để cúng khai trương mở hàng đầu năm để cả năm suôn sẻ, vượng tài vượng lộc và gặp nhiều may mắn. 

khai truong mo hang dau nam 1
Tý nên chọn ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết), 21/2 (tức mùng 10 Tết), ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) để cúng khai trương đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tân Sửu 2021, người tuổi Sửu muốn khai trương công ty hay mở hàng đầu năm nên chọn ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết), 21/2 (tức mùng 10 Tết), ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng).

Không chỉ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tiền ùa vào túi, ngày phong thủy này còn là bước đệm để Tý gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu­

Gia chủ dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu tuổi Sửu nên khai trương cửa hàng, công ty vào ngày 21/2 (tức mùng 10 Tết) và ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng).

Đây chính là ngày hoàng kim để khai trương, mở ra năm mới thuận lợi may mắn, ăn nên làm ra.

Tuổi Dần

Chuyên gia phong thủy chỉ rõ, ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết), ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết), 21/2 (tức mùng 10 Tết), ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) là những ngày tốt nhất để người tuổi Dần tiến hành cúng khai trương quán xá, công ty đầu năm mới Tân Sửu 2021. 

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Ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết) và ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) là ngày mở hàng tốt nhất cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày khai trương, mở hàng tốt nhất cho gia chủ tuổi Mão trong năm mới Tân Sửu 2021 chính là 19/2 (tức mùng 8 Tết) và ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng).

Tuổi Thìn

Muốn năm mới buôn may bán đắt, đại cát đại lợi gia chủ tuổi Thìn chỉ cần khai trương, mở hàng vào ngày 21/2 (từng mùng 10 Tết), ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng).

Tuổi Tỵ

Ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết), ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết), 21/2 (tức mùng 10 Tết), ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) là ngày hoàng đạo để Tỵ khai trương, mở công ty, quán xá. 

khai truong mo hang dau nam 3
Muốn gánh lộc vào nhà, ngày càng vượng phát Ngọ hãy chọn ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết) và ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Ngọ chính là con giáp may mắn nhất năm mới Tân Sửu 2021. Muốn gánh lộc vào nhà, ngày càng vượng phát Ngọ hãy chọn ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết) và ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) để khai trương, mở cửa hàng, công ty.

Tuổi Mùi

Gia chủ tuổi Mùi muốn làm ăn thuận lợi, may mắn phát tài nên chọn ngày 21/2 (tức mùng 10 Tết), ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) để khai trương mở hàng.

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh, có chí tiến thủ nên dù Canh Tý 2020 bị tiểu nhân vây hãm nhưng bước sang Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ rũ sạch vận đen, vươn lên đổi đời.

Thân khai trương, mở hàng vào ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết), ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết), 21/2 (tức mùng 10 Tết) ắt buôn may bán đắt, tiền ùa vào nhà ào ào. 

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Ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết) và ngày 23/2 (tức 12 tháng Giêng) chính là ngày đẹp nhất để Dậu khai trương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết) và ngày 23/2 (tức 12 tháng Giêng) chính là ngày đẹp nhất để Dậu tiến hành cúng khai trương mở hàng đầu năm mới.

Tuổi Tuất

Tuất nổi tiếng có trách nhiệm, dám dấn thân và biết cách chớp lấy thời cơ trời cho nên con giáp bản lĩnh này rất hợp với nghề buôn bán, kinh doanh.

Ngày đẹp nhất để gia chủ tuổi Tuất khai trương, mở hàng trong năm Tân Sửu là ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết), 21/2 (tức mùng 10 Tết), ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng).

Tuổi Hợi

Nếu muốn cúng khai trương, mở quán xá, công ty đầu năm Tân Sửu 2021, gia chủ tuổi Hợi hãy chọn ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết), ngày 19/2 (tức mùng 8 Tết), 21/2 (tức mùng 10 Tết), ngày 23/2 (tức ngày 12 tháng Giêng).

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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