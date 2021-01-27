Bị sao xấu tác động nên Tý sẽ có ngày mới trắc trở, làm gì cũng trục trặc. Đặc biệt, trong công việc Tý cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng kẻo bị tiểu nhân ném đá giấu tay, hãm hại hết lần này đến lần khác. Chỉ cần vượt qua ngày mới đầy tai ương này Tý sẽ lại may mắn hanh thông, tình tiền như ý.

Chỉ cần xem tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết vận số hung cát đan xen, thăng trầm bất ổn nên bản mệnh cần đề cao cảnh giác.

Dần sẽ có cơ hội phát tài, lộc lá bủa vây, cứ thế mà phất khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, biết tận dụng thời cơ Dần ắt ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Nhờ được Tam Hội phù trợ nên con giáp may mắn này sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son. Làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, công việc suôn sẻ, tiền của vây quanh nên Sửu sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tu tâm tích đức, chăm làm việc thiện nên trong hôm nay Mão sẽ gánh tiền mỏi lưng, giàu sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của Mão

Trời sinh Mão là người sống tình cảm, biết cách đối nhân xử thế và biết trước biết sau. Họ sẵn sàng đỡ đần người khác mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền, càng không sợ thua thiệt. Tu tâm tích đức, chăm làm việc thiện nên trong hôm nay Mão sẽ gánh tiền mỏi lưng, giàu sau một đêm.

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của Thìn

Nhờ cát tinh nâng đỡ, thần tài đưa đường chỉ lối nên con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm sương sương mà đếm tiền sái tay nên tử vi ngày mới của Thìn sẽ ngập trong biển tiền.

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của Tỵ

Bị sao Thiên Quan giáng họa nên Tỵ sẽ có ngày mới với tai bay vạ gió rình rập. Chẳng những bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, Tỵ còn đứng trước nguy cơ bị lừa gạt, mất hết những gì đang có. Không chỉ tài lộc, tình duyên của Tỵ cũng trắc trở lắm phen, đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Ngọ cần bình tâm trước mọi điều, đừng giận quá mất khôn kẻo tiền tài tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của Ngọ

Hôm nay là ngày tương xung nên Ngọ dễ bốc đồng, cáu gắt và nóng vội trong công việc. Đây chính là nguồn cơn của những sai lầm nghiêm trọng, khiến con giáp này phải trả giá đắt. Thế nên, Ngọ cần bình tâm trước mọi điều, đừng giận quá mất khôn kẻo tiền tài tiêu tán.

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của Mùi

Bị kẻ xấu giở trò nên Mùi phải đối mặt với vô số kiếp nạn trong ngày hôm nay. Vậy nên, Mùi cần thận trọng, đừng chủ quan kẻo tiểu nhân có cơ hội vùi dập, khiến bạn bị hiểu lầm không thương tiếc. Mùi hãy nhẫn nhịn, kiểm soát cảm xúc để có thể vượt qua kiếp nạn.

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của Thân

Được quý nhân nâng đỡ, thần tài dúi tiền vào tay nên Thân dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng có tiền tài viên mãn, phúc lộc tràn trề. Không chỉ hôm nay, từ đây đến cuối tuần Thân sẽ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc.

Dậu cần phải cẩn trọng trong ngày hôm nay kẻo nợ nần chồng chất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của Dậu

Dậu đừng chủ quan trong công việc kẻo rơi vào cục diện Tương Phá. Sáng suốt, cẩn trọng là những gì Dậu cần phải ghi nhớ trong ngày hôm nay kẻo nợ nần chồng chất, làm cả năm cũng trả không hết.

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của Tuất

Tài lộc đỏ chót như son, tình duyên phơi phới nên Tuất sẽ có ngày mới đắc tài đắc lộc, tiền tài viên mãn, Tuất còn may mắn đến mức được cấp trên cất nhắc, lương thưởng tăng ầm ầm khiến ai nấy đều ngửa mũ thán phục.

Tử vi thứ Năm ngày 28/1/2021 của Hợi

Thật thà, cương trực, biết cách nhìn người nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể làm gì con giáp bản lĩnh này. Trong hôm nay, Hợi sẽ như chuột sa chĩnh gạo, bước chân ra cửa là lộc ùa vào nhà, cả ngày phú quý, cả tuần giàu sang, cứ thế mà phất.

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