Đúng 10 ngày tới: 3 con giáp được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, NHÀ XE CHỜ SẴN

Tâm linh - Tử vi 26/01/2021 10:05

Làm gì cũng may mắn hanh thông, tiền của lũ lượt ùa vào nhà nên những con giáp may mắn này cứ thế mà phất, giàu bất thình lình trong 10 ngày tới.

Được thần tài nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được. 

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Trong 10 ngày tới dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu sang này cũng ôm về tiền tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp có tinh thần thép, gặp phải bao nhiêu khó khăn, thất bại cũng không nhụt chí. Ngược lại, nhờ được tôi luyện nên con giáp bản lĩnh này càng đắc tài đắc lộc, kiếm được bộn tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Xem tử vi mới nhất cho thấy, trong 10 ngày tới dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu sang này cũng ôm về tiền tỷ, đời sang trang mới. 

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Từ đây đến Tết âm lịch  Mão sẽ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người sống tình cảm, chân thành và không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai. Họ sống thiện lương, biết trước biết sau nên đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, nâng đỡ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tiền tình viên mãn. Từ đây đến Tết âm lịch Tân Sửu 2021  Mão sẽ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc. 

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Sự nghiệp thăng hoa, công thành danh toại, năm mới phú quý chính là phúc phần Dậu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Siêng năng, có chí tiến thủ, có gan làm giàu nên Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều được cấp trên cất nhắc, quý mến. Nhờ thế nên dù chẳng có ai để dựa dẫm Dậu vẫn thăng tiến ầm ầm, lương thưởng tăng liên tục.

Trong 10 ngày tới, nhờ được cát tinh soi chiếu nên Dậu làm gì cũng hanh thông suôn sẻ. Sự nghiệp thăng hoa, công thành danh toại, năm mới phú quý chính là phúc phần Dậu xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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