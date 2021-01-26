Ai khổ mặc ai: 3 con giáp bứt phá ngoạn mục, làm đâu thắng đó, cuộc sống ngập tràn niềm vui trong Tân Sửu 2021

Tâm linh - Tử vi 26/01/2021 09:27

Không chỉ vượng vận tài lộc, 3 con giáp may mắn này còn có tình duyên viên mãn, cuộc sống đầy sắc màu khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

Ai khổ mặc ai, Tân sửu 2021 chính là thời hoàng kim để 3 con giáp may mắn này uống no lộc trời, tiền tài viên mãn, tình duyên phơi phới, miệng lúc nào cũng cười tươi. 

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Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng phát tài, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, người tuổi Dậu sẽ có năm mới đỏ chót như son, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Những chuyển biến tích cực trong lá số tử vi sẽ giúp con giáp giàu có này mua nhà sắm xe, tiêu pha thả ga.

Thậm chí, Dậu còn có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng phát tài, tiền nhiều vô kể. 

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Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, thông minh và cực tinh tế nên Mùi sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề toan tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Sự tử tế, thiện lương ấy giúp Mùi tích được rất nhiều công đức, mang lại cho họ nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Tân Sửu 2021 sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng, đầy sắc màu cho Mùi. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa hoa phú quý, tài vận khởi sắc bất ngờ. 

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Làm chơi hưởng thật, không cầu danh lợi vẫn thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là lá số tử vi của Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Canh Tý 2020 không mấy như ý, thế nhưng Tân Sửu 2021 lại mang đến cho Thân vô số tin vui. Chẳng những được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập của Thân cũng cải thiện đáng kể, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, không cầu danh lợi vẫn thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là lá số tử vi của Thân.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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