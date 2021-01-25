Đúng 7 ngày tới: 4 con giáp hút cạn lộc trời, giàu bất thình lình, đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 25/01/2021 05:54

Làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két, càng về cuối tuần càng giàu sụ chính là lá số tử vi trời đã an bài cho 4 con giáp may mắn hơn người này.

Sách tử vi tuần mới cho thấy, dù làm công hay làm chủ top con giáp may mắn này cũng có tiền về đầy tay, phải thức trắng đêm đếm mới xuể.  

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Làm một hưởng mười, hầu bao rủng rỉnh, tiêu mãi không hết nên cả năm mới con giáp giàu có này sẽ ngập trong phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là người tử tế, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Nếu người khác chỉ muốn ôm lấy mọi lợi ích về mình, sẵn sàng chà đạp người khác để tiến thân thì Hợi không như thế. Dám nghĩ dám làm, có chí tiến thủ nên trước ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã có sự nghiệp hiển vinh, tình tiền như ý.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong tuần cuối cùng của tháng 1 Hợi sẽ vét cạn túi thần tài. Làm một hưởng mười, hầu bao rủng rỉnh, tiêu mãi không hết nên cả năm mới con giáp giàu có này sẽ ngập trong phú quý. 

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Song hỷ lâm môn, vượng lộc vượng tài nên Thìn chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, an nhàn hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều có gan làm giàu, không sợ thất bại. Càng trầy da tróc vảy, khó khăn chênh vênh con giáp bản lĩnh này càng có cơ hội khẳng định tài năng, vươn lên đổi đời.

Sau những thăng trầm, 7 ngày tới chính là thời hoàng kim để con giáp may mắn này hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Song hỷ lâm môn, vượng lộc vượng tài nên Thìn chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, an nhàn hưởng phúc. 

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Đầu tuần như ý, giữa tuần hanh thông, cuối tuần đại phát nên tháng 2/2021 tới Mão sẽ ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, Mão chính là con giáp may mắn nhất tuần. Thế nên, không chỉ mọi sự như ý, Mão còn quơ tay hốt bạc, chỉ việc ngồi chơi tiền cũng rơi trúng đầu ầm ầm khiến ai cũng hờn ghen.

Đầu tuần như ý, giữa tuần hanh thông, cuối tuần đại phát nên tháng 2/2021 tới Mão sẽ ăn nên làm ra, muốn gì được nấy. 

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Túi lúc nào cũng chật cứng tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp chính là những gì Tỵ nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, cá tính, biết tận dụng thời cơ để vươn lên nên Tỵ chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu. Trong 7 ngày tới có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên công danh, sự nghiệp, tình duyên của Tỵ đều đỏ chót như son.

Hạnh phúc bên một nửa của mình, túi lúc nào cũng chật cứng tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp chính là những gì Tỵ nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Thay vì tốn tiền đi xem bói, bạn chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 25/1 đến 31/1/2021 sẽ đoán biết trước vận số của mình, chính xác đến khó tin.

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