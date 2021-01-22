3 con giáp có tiền tỷ ùa vào két, nhà xe chờ sẵn trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/01/2021 11:17

Trong 100 ngày tới, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh top con giáp may mắn này cũng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, tiêu mãi không hết.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 100 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới. 

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Trong 100 ngày tới dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là người mạnh mẽ, có gan làm giàu, có tham vọng đổi đời nên dù nằm gai nếm mật, trầy da tróc vảy cũng không đầu hàng trước số phận. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, không ngại thử thách chính mình Thìn sẽ một bước đổi đời, tiền tài viên mãn.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong 100 ngày tới dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng kiếm được bộn tiền, thu nhập tăng đáng kể. 

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Tân Sửu 2021 sẽ cho Mùi tất cả những gì họ muốn, càng dấn thân càng thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, có lập trường và chưa bao giờ sợ hãi trước mưu hèn kế bẩn của tiểu nhân. Nếu người khác chấp nhận luồn cúi để thăng tiến, bất chấp đạo đức, lương tâm để kiếm tiền thì Mùi không như thế.

Sự cương trực, tử tế và sống biết điều chính là công thức tạo nên thành công của con giáp giàu sang này. Tân Sửu 2021 sẽ cho Mùi tất cả những gì họ muốn, càng dấn thân càng thăng hoa viên mãn. 

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Làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két chính là lá số tử vi của Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tháo vát lại cực thông minh nên Thân được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết mình. Nhờ thế, sự nghiệp của con giáp may mắn này hanh thông thuận lợi, thăng tiến ầm ầm khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Canh Tý 2020 không mấy như ý, thế nhưng Tân Sửu 2021 sẽ mở ra cho Thân con đường mới với cơ hội thăng tiến cực nhanh. Làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két chính là lá số tử vi của Thân.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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