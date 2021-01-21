Tháng 2/2021: 3 con giáp phải đề cao cảnh giác kẻo bị tiểu nhân hãm hại, vận xui ập xuống đầu tới tấp

Vì bị vận đen đeo bám nên 3 con giáp xui xẻo này sẽ lành ít dữ nhiều, làm gì cũng đổ bể thất bại, bị tiểu nhân vụ vạ, tiền mất tật mang.

Tiền của đội nón ra đi, sự nghiệp bấy lâu nay gầy dựng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng chính là kiếp nạn mà 3 con giáp xui xẻo này phải đón nhận trong tháng 2/2021. Con giáp xui rủi này đừng dại vung tiền trong tháng 2/2021 kẻo mất trắng, ôm nợ vào người - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tân Sửu 2021 là năm may mắn của người tuổi Hợi, thế nhưng tháng 2 lại là thời điểm xui xẻo nhất năm của con giáp này. Vì bị tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ mà bày mưu tính kế hãm hại nên dù cẩn trọng đến mấy Hợi cũng hao tài tốn của, chật vật đủ đường.

Thế nên, nếu đang có dự định thử sức ở lĩnh vực mới hay đầu tư kinh doanh thì Hợi hãy cân nhắc thật cẩn thận. Con giáp xui rủi này đừng dại vung tiền trong tháng 2/2021 kẻo mất trắng, ôm nợ vào người. Bị sao xấu chiếu mệnh, vận xui ập vào nhà nên tháng 2/2021 con giáp đen đủi này đừng tin tưởng bất cứ ai trong chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, thông minh và có gan làm giàu nên người tuổi Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Họ thành công, lắm của nhiều tiền và phất lên như diều gặp gió nên ai cũng hờn ghen.

Nếu người tử tế sẽ mừng thầm cho những gì mà Dần có được thì tiểu nhân lại thù hận, ganh ghét vì không được như Dần. Bị sao xấu chiếu mệnh, vận xui ập vào nhà nên tháng 2/2021 con giáp đen đủi này đừng tin tưởng bất cứ ai trong chuyện tiền bạc kẻo hao tài tốn của, bị lừa gạt chỉ trong chớp mắt. Mùi cần bình tĩnh trước sóng gió, nếu không bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm, khiến bản thân phải trả giá đắt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Trời sinh Mùi là người hiền lành, nhân hậu và biết cách đối nhân xử thế. Càng chí thú làm ăn, sống thiện lương con giáp bản lĩnh này càng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông. Trước ngưỡng 30 Mùi đã có của ăn của để, phúc lộc song toàn. Thế nhưng, bước chân sang tháng 2/2021 Mùi sẽ gặp vận xui trong công việc, làm gì cũng thất bại, đầu tư thua lỗ. Mùi cần bình tĩnh trước sóng gió, nếu không bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm, khiến bản thân phải trả giá đắt. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tân Sửu 2021 phất lên đổi đời, 3 con giáp tài lộc tấn tới, càng về cuối năm càng phát tài Sách trời định sẵn, nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ uống no lộc trời, tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết trong năm Tân Sửu 2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-2-2021-3-con-giap-phai-de-cao-canh-giac-keo-bi-tieu-nhan-ham-hai-van-xui-ap-xuong-dau-toi-tap-393924.html