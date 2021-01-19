Hờn đỏ mắt với 3 con giáp vét cạn túi thần tài, đếm tiền sái tay, cả năm Tân Sửu 2021 ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 19/01/2021 12:01

Sách trời chỉ rõ, năm Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim giúp 3 con giáp may mắn này uống no lộc trời, tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết.

Làm một hưởng mười, song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn ngút trời này. 

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Không chỉ lắm của nhiều tiền, phú quý vây quanh, Tuất còn một bước thành đại gia, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp bản lĩnh, thẳng thắn và dám dấn thân. Dù gặp phải khó khăn, cơ cực đến mấy Tuất cũng không từ bỏ ước mơ, càng không đầu hàng trước số phận. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió con giáp giàu có này càng đắc tài đắc lộc.

Số trời đã định, Tân Sửu 2021 chính là cơ hội đổi đời trời dành cho Tuất. Không chỉ lắm của nhiều tiền, phú quý vây quanh, Tuất còn một bước thành đại gia, muốn khổ cũng không được. 

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Làm chơi hưởng thật, tiền tài viên mãn, song hỷ lâm môn chính là phúc phần Ngọ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là người sống phóng khoáng, thích dịch chuyển và có kinh nghiệm sống. Họ biết cách nhìn người, tự nhắc nhở bản thân tránh xa thị phi, đề phòng tiểu nhân nên cuộc sống ít thăng trầm, cứ thế mà tiến về phía trước.

Nhờ sự thông minh, ý chí kiên định và óc sáng tạo hơn người nên Ngọ sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 đỏ chót như son. Làm chơi hưởng thật, tiền tài viên mãn, song hỷ lâm môn chính là phúc phần Ngọ xứng đáng nhận được. 

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Cả năm phát tài chính là lá số tử vi năm Tân Sửu 2021 trời đã an bài cho con giáp giàu sang thịnh vượng này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, nhân hậu, biết cách đối nhân xử thế. Hợi sẵn sàng đưa tay giúp đỡ những người xung quanh mà không hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền.

Đầu năm may mắn, giữa năm phú quý, cuối năm phát tài chính là lá số tử vi năm Tân Sửu 2021 trời đã an bài cho con giáp giàu sang thịnh vượng này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ đây đến Tết âm lịch: Song hỷ lâm môn, 3 con giáp tiền đè ngộp thở, lộc lá vây quanh, thưởng Tết cực nhiều

Từ đây đến Tết âm lịch: Song hỷ lâm môn, 3 con giáp tiền đè ngộp thở, lộc lá vây quanh, thưởng Tết cực nhiều

Số trời đã định, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ làm một hưởng mười, tiền nhiều vô kể, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cực to.

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