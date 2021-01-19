Hờn đỏ mắt với 3 con giáp vét cạn túi thần tài, đếm tiền sái tay, cả năm Tân Sửu 2021 ngập trong nhung lụa

Sách trời chỉ rõ, năm Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim giúp 3 con giáp may mắn này uống no lộc trời, tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết.
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Làm một hưởng mười, song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn ngút trời này.
Tuổi Tuất
Trời sinh Tuất là con giáp bản lĩnh, thẳng thắn và dám dấn thân. Dù gặp phải khó khăn, cơ cực đến mấy Tuất cũng không từ bỏ ước mơ, càng không đầu hàng trước số phận. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió con giáp giàu có này càng đắc tài đắc lộc.
Số trời đã định, Tân Sửu 2021 chính là cơ hội đổi đời trời dành cho Tuất. Không chỉ lắm của nhiều tiền, phú quý vây quanh, Tuất còn một bước thành đại gia, muốn khổ cũng không được.
Tuổi Ngọ
Ngọ là người sống phóng khoáng, thích dịch chuyển và có kinh nghiệm sống. Họ biết cách nhìn người, tự nhắc nhở bản thân tránh xa thị phi, đề phòng tiểu nhân nên cuộc sống ít thăng trầm, cứ thế mà tiến về phía trước.
Nhờ sự thông minh, ý chí kiên định và óc sáng tạo hơn người nên Ngọ sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 đỏ chót như son. Làm chơi hưởng thật, tiền tài viên mãn, song hỷ lâm môn chính là phúc phần Ngọ xứng đáng nhận được.
Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, nhân hậu, biết cách đối nhân xử thế. Hợi sẵn sàng đưa tay giúp đỡ những người xung quanh mà không hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền.
Đầu năm may mắn, giữa năm phú quý, cuối năm phát tài chính là lá số tử vi năm Tân Sửu 2021 trời đã an bài cho con giáp giàu sang thịnh vượng này.
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