Từ đây đến Tết âm lịch: Song hỷ lâm môn, 3 con giáp tiền đè ngộp thở, lộc lá vây quanh, thưởng Tết cực nhiều

Tâm linh - Tử vi 19/01/2021 06:44

Số trời đã định, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ làm một hưởng mười, tiền nhiều vô kể, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cực to.

Từ đây tới Tết âm lịch Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài, giàu sang vô đối, muốn nghèo cũng khó. 

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Tình tiền như ý, hạnh phúc ngất ngây chính là lá số tử vi của Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, can trường, dám vượt lên chính mình để chiến thắng nghịch cảnh nên người tuổi Dần sớm khẳng định được tài năng, thăng chức tăng lương ầm ầm từ thuở độc thân. Sách trời chỉ rõ, từ đây đến Tết Nguyên đán 2021 Dần sẽ một bước đổi đời, tiền nhiều vô kể.

Không chỉ lương thưởng tăng vọt, con giáp giàu có này còn có cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Tình tiền như ý, hạnh phúc ngất ngây chính là lá số tử vi của Dần. 

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Thìn sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ. Thành công đến với Thìn khá sớm nhưng họ không hề ỷ lại vào những gì mình đang có. Ngược lại, Thìn cống hiến hết mình, chăm chỉ siêng năng nên được cấp trên cất nhắc, quý nhân tương trợ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thìn sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. 

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Mùi sẽ ăn Tết cực to, tiền chất chật két khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ đây đến Tết âm lịch, nhờ có thần tài dúi tiền vào tay nên Mùi dù làm công ăn lương cũng sẽ có tài vận đỏ chót như son, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Đặc biệt, nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một của Mùi.

Vận may lội ngược dòng tìm đến tận cửa, lộc lá ùn ùn chui vào két nên Mùi sẽ ăn Tết cực to, tiền chất chật két khiến ai cũng trầm trồ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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