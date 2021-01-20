Đúng 5 ngày tới: 3 con giáp vượng lộc vượng tài, tiền về ngập két, cuối năm giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 20/01/2021 06:28

Nhờ được thần tài chiếu cố, quý nhân tương trợ nên 3 con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận xui, vươn lên làm đại gia chỉ trong tích tắc.

Làm chơi hưởng thật, của nả chất đống, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc những con giáp may mắn ngút trời này có được trong 5 ngày tới. 

con giap may man 1
Thăng chức tăng lương, làm đâu thắng đó, tiền ùa vào két ầm ầm chính là tương lai Sửu nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chân thành và cực chăm chỉ. Họ cống hiến hết mình, dám dấn thân và không sợ gian khó nên trước ngưỡng 30 đã có nhà xe chờ sẵn, túi lúc nào cũng chật cứng tiền, tiêu mãi không hết.

Xem tử vi 5 ngày tới cho thấy con giáp giàu có này sẽ “trúng quả đậm”. Thăng chức tăng lương, làm đâu thắng đó, tiền ùa vào két ầm ầm chính là tương lai Sửu nắm chắc trong tay. 

con giap may man 2
Làm chơi hưởng thật, thăng tiến vùn vụt, cả năm phú quý nên Dần chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thông minh, bản lĩnh, có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn Dần cũng có của ăn của để. Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để con giáp giàu sang này vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời. Làm chơi hưởng thật, thăng tiến vùn vụt, cả năm phú quý nên Dần chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, muốn khổ cũng không được. 

con giap may man 3
Không chỉ tài vận, tình duyên của Thìn cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, kiên định, và cực thông minh. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Thìn cũng gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ với tiền tỷ trong ngân hàng.

Sách trời chỉ rõ, nhờ được thần tài chấm tên trong sổ vàng nên con giáp may mắn này sẽ phất lên ngoạn mục. Không chỉ tài vận, tình duyên của Thìn cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp vét cạn túi thần tài, đếm tiền sái tay, cả năm Tân Sửu 2021 ngập trong nhung lụa

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp vét cạn túi thần tài, đếm tiền sái tay, cả năm Tân Sửu 2021 ngập trong nhung lụa

Sách trời chỉ rõ, năm Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim giúp 3 con giáp may mắn này uống no lộc trời, tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang