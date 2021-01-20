Tân Sửu 2021 phất lên đổi đời, 3 con giáp tài lộc tấn tới, càng về cuối năm càng phát tài

Tâm linh - Tử vi 20/01/2021 10:38

Sách trời định sẵn, nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ uống no lộc trời, tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết trong năm Tân Sửu 2021.

Ngay sau giao thừa Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hanh thông, tiêu tiền khỏi nghĩ khiến ai cũng hờn. 

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Cả năm vượng phát, ngập trong biển tiền chính là phúc phần con giáp giàu có này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng thông minh, cá tính và dám dấn thân. Chỉ cần có chí tiến thủ, không ngừng phấn đấu Tỵ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, chỉ cần bước sang năm mới Tân Sửu 2021 Tỵ sẽ phất lên đổi đời, tiền nhiều vô kể. Cả năm vượng phát, ngập trong biển tiền chính là phúc phần con giáp giàu có này xứng đáng nhận được. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ nên Mão chỉ việc nằm duỗi mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, nhân hậu và biết cách đối nhân xử thế. Sống đàng hoàng, ngay thẳng nên con giáp may mắn này được trời thương mà ban phúc ban lộc, càng về hậu vận càng giàu sang phú quý.

Chỉ cần bước vào năm Tân Sửu 2021 Mão sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ nên Mão chỉ việc nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc. 

con giap may man 3
Tý sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền nhiều vô kể, phú quý phát tài, cuối năm vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, có gan làm giàu, nhạy bén trước thời cuộc nên Tý nhìn xa trông rộng, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Trước ngưỡng 30, dù làm thuê hay làm chủ con giáp may mắn này cũng vận đỏ như son, làm ăn thuận lợi.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Tý sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền nhiều vô kể, phú quý phát tài, cuối năm vượng phát.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được thần tài chiếu cố, quý nhân tương trợ nên 3 con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận xui, vươn lên làm đại gia chỉ trong tích tắc.

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