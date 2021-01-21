Khổ tận cam lai: 3 con giáp bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, tháng 2/2021 ngập trong phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/01/2021 11:35

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm top con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, cứ thế mà phất khiến ai cũng hờn.

Làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc trời đã an bài cho những con giáp may mắn này. 

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Công việc thuận lợi, hỷ sự ập vào nhà, cả năm vượng phát nên Thân muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, có chí tiến thủ, không sợ khổ cực nên người tuổi Thân sớm gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng dấn thân, nỗ lực con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc, Tân Sửu 2021 nhà xe chờ sẵn.

Xem tử vi tháng 2/2021 cho thấy, người tuổi Thân sẽ có tháng mới ấm êm viên mãn. Công việc thuận lợi, hỷ sự ập vào nhà, cả năm vượng phát nên Thân muốn khổ cũng chẳng được. 

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Con giáp may mắn này còn có cơ hội trúng số phát tài, có tiền tỷ chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp may mắn hơn người, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Thuở đầu lập nghiệp có chật vật đến mấy thì sau ngưỡng 30 con giáp giàu sang này cũng có của ăn của để, tình tiền viên mãn.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/2 Thìn sẽ một bước thành đại gia. Không những thế, con giáp may mắn này còn có cơ hội trúng số phát tài, có tiền tỷ chỉ trong chớp mắt. 

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Đầu năm hanh thông, giữa năm phú quý, cuối năm phát tài nên Mùi cứ thế mà phất, tiêu pha khỏi nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, khôn ngoan và kiên định nên Mùi chưa bao giờ đầu hàng số phận, càng không sợ thị phi. Dù bị tiểu nhân vây hãm, chơi xấu hết lần này đến lần khác nhưng con giáp ngoan cường này vẫn vượt qua tất cả, bình an vô sự.

Số trời đã định, Tân Sửu 2021 sẽ giúp Mùi vươn lên làm đại gia, tiền ùn ùn chui vào túi. Đầu năm hanh thông, giữa năm phú quý, cuối năm phát tài nên Mùi cứ thế mà phất, tiêu pha khỏi nghĩ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Vì bị vận đen đeo bám nên 3 con giáp xui xẻo này sẽ lành ít dữ nhiều, làm gì cũng đổ bể thất bại, bị tiểu nhân vụ vạ, tiền mất tật mang.

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