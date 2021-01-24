Top con giáp qua nạn tam tai, tài lộc thăng hạng, vận số thăng hoa, giàu bất thình lình trong 3 năm tới

Tâm linh - Tử vi 24/01/2021 06:41

Rũ sạch vận xui, trong 3 năm tới top con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, không chỉ nhà xe chờ sẵn còn có tiền tỷ trong két sắt.

Làm chơi hưởng thật, phú quý phát tài, cứ thế mà phất chính là phúc lộc trời cho những con giáp may mắn ngút trời này trong 3 năm tới. 

con giap may man 1
Tình tiền như ý, hỷ sự như mơ, vạn sự bất ngờ chính là lộc lá trời đã an bài cho con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã may mắn, công việc suôn sẻ hanh thông, làm ăn thuận lợi. Dù nhiều lần bị tiểu nhân quấy phá, gặp nạn tam tai nhưng Thìn vẫn vượt qua mọi khốn khó để khẳng định tài năng của mình.

Trong 3 năm tới, Thìn sẽ bước sang trang mới của đời mình với cơ hội lớn trong sự nghiệp. Tình tiền như ý, hỷ sự như mơ, vạn sự bất ngờ chính là lộc lá trời đã an bài cho con giáp giàu có hơn người này. 

con giap may man 2
Dù hiện tại khổ cực bao nhiêu thì trong 3 năm tới con giáp may mắn này cũng vạn sự hanh thông, tiêu tiền khỏi nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp ham khám phá, thích phiêu lưu và không ngần ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới nên càng vững vàng, kiên định càng thành công. 3 năm tam tai đã qua, từ Tân Sửu 2021 trở đi con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang mới.

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két, cứ vơi lại đầy chính là những gì Ngọ nắm chắc trong tay. Thế nên, dù hiện tại khổ cực bao nhiêu thì trong 3 năm tới con giáp may mắn này cũng vạn sự hanh thông, tiêu tiền khỏi nghĩ. 

con giap may man 3
Hỷ sự lâm môn, cứ thế mà phất chính là phúc phần mà Tý xứng đáng nhận được trong 3 năm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, biết cách đối nhân xử thế nên đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Càng vững vàng, kiên định Tý càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Hết hạn tam tai, bước sang năm mới Tân Sửu 2021 Tý sẽ lội ngược dòng ngoạn mục với mưa tài lộc ập xuống đầu. Hỷ sự lâm môn, cứ thế mà phất chính là phúc phần mà Tý xứng đáng nhận được trong 3 năm tới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có tiền tỷ ùa vào két, nhà xe chờ sẵn trong 100 ngày tới

3 con giáp có tiền tỷ ùa vào két, nhà xe chờ sẵn trong 100 ngày tới

Trong 100 ngày tới, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh top con giáp may mắn này cũng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, tiêu mãi không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang