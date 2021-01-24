Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (25/1 - 31/1/2021): Tý cẩn thận kẻo bị tiểu nhân hãm hại, Mùi hỷ sự như mơ, Hợi phất lên đổi đời

Bị sao xấu chiếu mệnh nên Tý sẽ có tuần mới không mấy như ý, làm gì cũng thất bại, khó khăn. Thế nên, Tý cần đề cao cảnh giác, đừng để tiểu nhân có cơ hội hãm hại kẻo tiền của đội nón ra đi, chẳng còn đồng nào trong túi.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp bạn sẽ biết trước những thay đổi trong tuần từ ngày 25/1 – 31/1/2021 để chủ động hơn trong mọi việc.

Vì bị hung tinh vây hãm, kẻ xấu ngáng đường nên Dần sẽ có tuần mới không mấy suôn sẻ. Chẳng những bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, Dần còn bị cấp trên gây khó dễ trong công việc. Thay vì đôi co, lời qua tiếng lại Dần cần nhẫn nhịn để có thể vượt qua mọi kiếp nạn.

Sửu sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son với tài lộc vượng phát, song hỷ lâm môn. Làm một hưởng mười, đầu tư đâu sinh lời đó, cả tuần ấm êm viên mãn chính là phúc lộc trời cho con giáp may mắn này. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm Sửu cần biết cách nhẫn nhịn, đừng vì một phút bốc đồng mà khiến một nửa tổn thương, khó lòng cứu vãn.

Trong 7 ngày tới Mão sẽ cứ thế mà giàu, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (25/1 - 31/1) của Mão

Mão sẽ có tuần mới vượng lộc vượng tài, ăn nên làm ra. Chẳng những có của ăn của để, quơ tay hốt bạc, con giáp may mắn này còn hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Trong 7 ngày tới Mão sẽ cứ thế mà giàu, đời sang trang mới.

Tử vi tuần mới từ (25/1 - 31/1) của Thìn

Công việc suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên viên mãn chính là phúc lộc mà con giáp giàu có này nhận được trong 7 ngày tới. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, không sợ khổ cực Thìn sẽ càng vượng lộc vượng tài, muốn nghèo cũng không được.

Tử vi tuần mới từ (25/1 - 31/1) của Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp thông minh, cá tính và biết cách tận dụng thời cơ để tiến thân. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp ngoan cường này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang mới.

Trong 7 ngày tới, con giáp giàu có này sẽ gặp thời đổi vận, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (25/1 - 31/1) của Ngọ

Dám dấn thân, không ngần ngại đương đầu với sóng gió nên Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều sớm gặt hái thành công trong cuộc sống. Trong 7 ngày tới, con giáp giàu có này sẽ gặp thời đổi vận, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tử vi tuần mới từ (25/1 - 31/1) của Mùi

Mùi là người thông minh, cá tính và có gan làm giàu. Thế nên, dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại con giáp may mắn này vẫn vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng số phận. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mùi sẽ hái trái ngọt với tình tiền như ý, hỷ sự như mơ.

Tử vi tuần mới từ (25/1 - 31/1) của Thân

Người tuổi Thân nhanh nhẹn, có chí tiến thủ, biết cách đối nhân xử thế nên sớm muộn cũng sẽ ngập trong nhung lụa. Tân Sửu 2021 là năm mang lại nhiều may mắn cho Thân, đặc biệt là những ngày cuối tháng 1. Vậy nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh Thân hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ.

Làm một hưởng mười, tiền ùa vào két chính là phúc phần Dậu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (25/1 - 31/1) của Dậu

Dậu sẽ có tuần mới với tài lộc dồi dào, tình tiền như ý. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp bản lĩnh này cũng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong 7 ngày tới. Làm một hưởng mười, tiền ùa vào két chính là phúc phần Dậu xứng đáng nhận được.

Tử vi tuần mới từ (25/1 - 31/1) của Tuất

Số trời đã định, chỉ cần bước sang tuần mới Tuất sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, song hỷ lâm môn, cứ thế mà giàu sụ nên không chỉ 7 ngày tới mà từ đây đến cuối năm Tuất sẽ phất lên đổi đời, tình tiền như ý.

Tử vi tuần mới từ (25/1 - 31/1) của Hợi

Được sao Chính Tài chiếu mệnh nên Hợi sẽ ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền trong 7 ngày tới. Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, cứ thế mà phất chính là lá số trời đã an bài cho Hợi.

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