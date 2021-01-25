Từ đây đến Tết âm lịch: 3 con giáp bước vào thời HOÀNG KIM, lương thưởng tăng ầm ầm

Số trời đã định, từ đây đến Tết âm lịch những con giáp giàu có này sẽ phú quý phát tài, thăng hoa như diều gặp gió, phải thức trắng đêm để đếm tiền.
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Làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào túi, cuối năm nằm duỗi mà ăn, sang năm Tân Sửu 2021 vượng phát chính là lá số tử vi trời đã an bài cho 3 con giáp giàu có tột đỉnh này.
Tuổi Thìn
Trời sinh Thìn là con giáp có chí tiến thủ, ham học hỏi và không ngừng cố gắng nên chẳng cần cậy nhờ con giáp bản lĩnh này vẫn có tiền nhiều vô kể, công danh xán lạn, sự nghiệp hanh thông khiến ai nấy trầm trồ thán phục.
Sách tử vi năm Canh Tý có nói, từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, tình tiền như ý. Làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi chính là lộc lá trời đã an bài cho Thìn.
Tuổi Mùi
Mùi thông minh, chăm chỉ và cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Mùi cũng có tiền tài viên mãn, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn túi.
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mùi sẽ được hái trái ngọt với cơ hội phát tài. 15 ngày cuối năm Canh Tý chính là thời cơ để Mùi hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đón Tết Tân Sửu 2021 cực to.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều siêng năng, chăm chỉ và biết tận dụng thời cơ để tiến thân. Đây chính là lý do vì sao dẫu không có chỗ dựa Dậu vẫn có chỗ đứng chốn công sở, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.
Những ngày cuối năm Canh Tý, nhờ được thần tài dúi tiền vào tay, quý nhân đưa đường chỉ lối con giáp may mắn này sẽ phất lên ngoạn mục, đời đỏ chót như son.
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