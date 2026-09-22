Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong công việc nhờ tinh thần tự tin, lạc quan và tính tỉ mỉ. Việc gì đến tay bản mệnh cũng luôn xem xét kỹ lưỡng chứ không hề làm qua loa cho xong.

Tình duyên là điểm sáng trong ngày với bản mệnh. Con giáp này tuy hay giận dỗi nhưng kỳ thực lại dễ dỗ dành và dễ làm lành nên ai cũng cảm mến. Chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần chu đáo giúp bản mệnh có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực.

Trong 20 ngày tới, tuổi Sửu đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Con giáp tuổi Tý

Trong 20 ngày tới, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý có thể gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Đôi bên hợp tác ăn ý, hướng tới chung 1 mục tiêu nên làm gì cũng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm thích hợp để người làm kinh tế kí kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Đôi bên tin tưởng vào nhau, cố gắng vì lợi ích chung thì tiền sẽ nhanh chóng đổ về túi, thậm chí nhiều hơn dự tính.

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