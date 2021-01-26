Sách trời chỉ rõ: Top con giáp kiếm được tiền tỷ, gánh vàng mỏi lưng, giàu sang vô đối trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 26/01/2021 06:17

Phú quý tìm đến tận cửa, đời thăng hoa viên mãn nên những con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, phải thức trắng đêm đếm tiền.

Tình tiền như ý, hỷ sự như mơ, thần tài dúi tiền vào tay nên những con giáp may mắn này muốn nghèo cũng khó, cứ thế mà phát tài. 

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Trong 21 ngày tới, con giáp giàu có này sẽ ngập trong phú quý, tiêu xài thả ga tiền vẫn chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người có gan làm giàu, có chí tiến thủ nên dù khổ cực, gian truân đến mấy cũng không thể làm khó con giáp bản lĩnh này. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những ngày đầu năm Tân Sửu 2021 không mấy như ý thì 21 ngày tới Dần sẽ lật ngược thế cờ.

Song hỷ lâm môn, được cấp trên cất nhắc, thăng tiến trong sự nghiệp nên con giáp giàu có này sẽ ngập trong phú quý, tiêu xài thả ga tiền vẫn chất chật nhà. 

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Mở cửa ra đã thấy thần tài chờ sẵn, phải may túi ba gang để chứa tiền chính là phúc lộc Mùi xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và có chính kiến nên lắm khi Mùi trở thành cái gai trong mắt tiểu nhân. Đây chính là lý do vì sao Mùi thường bị cuốn vào thị phi, đồng nghiệp xấu hãm hại hết lần này đến lần khác.

Khổ tận cam lai, sau những thử thách của số phận con giáp giàu có này sẽ chớp lấy thời cơ để làm chủ đời mình. Mở cửa ra đã thấy thần tài chờ sẵn, phải may túi ba gang để chứa tiền chính là phúc lộc con giáp may mắn này xứng đáng nhận được. 

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21 ngày tới chính là thời cơ để Ngọ thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn chui vào túi, tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp thông minh, có óc sáng tạo và ưa thích những điều mới mẻ. Họ dám dấn thân, dám thử thách chính mình và không sợ thất bại nên càng nỗ lực càng gặt hái thành công lớn trong sự nghiệp, công danh xán lạn.

Sách trời đã định, 21 ngày tới chính là thời cơ để Ngọ thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn chui vào túi, tiêu mãi không hết.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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