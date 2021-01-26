Đúng mùng 1 Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, song hỷ lâm môn, giàu sau một đêm

Chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, thăng hoa rực rỡ, cả năm phát tài.
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Phú quý phát tài, tình tiền như ý, vạn sự như mơ nên top con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm phần, cứ thế mà giàu sụ.
Tuổi Hợi
Trời sinh Hợi là con giáp thiện lương, dĩ hòa vi quý và biết cách đối nhân xử thế. Càng ngoan cường, càng nỗ lực Hợi càng vượng vận tài lộc, tiền về tới tấp. Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, Hợi dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng vượng phát, làm một hưởng mười.
Đặc biệt, ngay ngày đầu tiên của năm mới Hợi sẽ vét cạn túi thần tài, ví lúc nào cũng chật cứng tiền. Cả năm may mắn, phúc lộc tràn trề chính là những gì Hợi xứng đáng nhận được.
Tuổi Sửu
Sửu là người có chí cầu tiến, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân nên càng chí thú làm ăn càng vượng lộc vượng tài. Chỉ cần chớp lấy thời cơ Sửu ắt làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ.
Trong tháng Giêng năm Tân Sửu 2021, nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc nên Sửu sẽ kiếm được bộn tiền, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ thán phục.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ thích khám phá, phiêu lưu và thử thách chính mình. Thế nên, những ngày đầu khởi nghiệp dù khổ cực, gian khó đến mấy con giáp bản lĩnh này vẫn có thể làm chủ thời cuộc, vượt qua mọi gian truân.
Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, Ngọ sẽ có năm mới phú quý, tấn tài tấn lộc. Tình tiền viên mãn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên không chỉ năm nay mà trong 3 năm tới Ngọ cũng ngập trong nhung lụa.
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