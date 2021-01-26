Rũ sạch vận xui: 3 con giáp tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, bước chân ra cửa là thần tài theo chân

Tâm linh - Tử vi 26/01/2021 12:02

Chỉ cần bước vào ngày mùng 1 Tết Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ trúng quả đậm với tiền ập xuống đầu, vàng rải khắp sân, cả năm đại phát.

Cả năm đại phát, song hỷ lâm môn, tiền chất như núi chính là phúc lộc trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này trong năm Tân Sửu 2021.  

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Chẳng những mua nhà sắm xe, có tiền tỷ trong ngân hàng, Dậu còn vét cạn túi thần tài, muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm và đầy mưu mô. Dù vẻ ngoài mong manh hiền lành nhưng một khi đã đặt ra mục tiêu để phấn đấu con giáp này sẽ nỗ lực không ngừng để đạt được thứ mình muốn.

Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để con giáp giàu sang này phất lên ngoạn mục. Chẳng những mua nhà sắm xe, có tiền tỷ trong ngân hàng, Dậu còn vét cạn túi thần tài, muốn nghèo cũng khó. 

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Chỉ cần bước sang ngày mùng 1 Tết âm lịch Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này sẽ tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách tử vi 12 con giáp cho thấy Mùi là người thông minh, can trường và dám dấn thân. Dù nằm gai bếm mật, chật vật đủ đường con giáp bản lĩnh này vẫn kiên cường bước về phía trước. Thế nên, càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc, tình tiền như ý.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần bước sang ngày mùng 1 Tết âm lịch Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này sẽ tự làm đại gia, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể. 

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Sau những thăng trầm Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền tỷ ùa vào két, cả năm ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, hoạt bát, khéo léo trong đối nhân xử thế nên Thân dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sớm gặt hái những thành công đáng ngưỡng mộ. Trở thành sếp lớn, thu nhập tăng ầm ầm chính là những gì Thân nắm chắc trong tay.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền tỷ ùa vào két, cả năm ngập trong nhung lụa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Làm gì cũng may mắn hanh thông, tiền của lũ lượt ùa vào nhà nên những con giáp may mắn này cứ thế mà phất, giàu bất thình lình trong 10 ngày tới.

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