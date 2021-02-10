Đúng ngày mai, thứ Năm 11/2/2021: 4 con giáp đạp trúng hũ vàng, đón năm mới Tân Sửu phúc lộc song toàn

Tâm linh - Tử vi 10/02/2021 04:59

Giàu sang chạm đỉnh, tiền nhiều vô kể, ăn Tết cực to chính là phúc phần trời cho 4 con giáp may mắn hơn người này.

Ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhờ có thần tài nâng đỡ, quý nhân chiếu cố, những con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài, đón năm mới Tân Sửu 2021 ngập trong nhung lụa. 

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Mão sẽ ăn Tết cực to, cả năm lộc lá ầm ầm đổ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, thiện lương và biết cách hành xử. Thế nên, Mão được quý nhân thương yêu, bề trên hết lòng giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến cực nhanh.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy, Mão chính là con giáp may mắn nhất ngày cuối cùng của năm Canh Tý. Tình tiền viên mãn, hầu bao rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy nên Mão sẽ ăn Tết cực to, cả năm lộc lá ầm ầm đổ vào nhà. 

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Dậu sẽ vươn lên đổi đời, trở thành con giáp giàu sang ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài vận của người tuổi Dậu sẽ có bước đột phá đáng nể, chẳng những làm chơi hưởng thật, tiền chất chật nhà con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số phát tài. Giàu sau một đêm, đếm tiền sái tay nên Dậu tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, năm Canh Tý khó khăn trăm bề nhưng ngày cuối cùng của năm Dậu sẽ vươn lên đổi đời, trở thành con giáp giàu sang ngút trời. 

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Tý ngập trong nhung lụa, tha hồ ăn sung mặc sướng, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới cho thấy, thứ Năm ngày 11/2/2021 Tý sẽ được sao Chính Quan chiếu mệnh, tiền của ùa vào túi ầm ầm. Không chỉ làm ăn vượng phát, tiền ùa vào nhà, con giáp may mắn này còn đón năm mới Tân Sửu phú quý phát tài.

Tình tiền viên mãn, vạn sự như ý nên Tý ngập trong nhung lụa, tha hồ ăn sung mặc sướng, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. 

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Dần khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ trước những gì họ làm được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho, tận dụng thế mạnh của mình Dần sẽ mở ra trang mới cho đời mình. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên Dần sẽ có ngày mới phấn khởi hân hoan, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Của nả chất đống, tiền nhiều vô kể nên Dần khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ trước những gì họ làm được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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