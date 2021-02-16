Tiết lộ 4 nét ‘tướng mặt’ trời cho của phụ nữ: Tuổi trẻ thành công, về già hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 16/02/2021 15:31

Nếu có được 4 đường nét may mắn này trên gương mặt, bạn thường sẽ là người thông minh, thành đạt ngay khi còn trẻ. Cuộc sống an yên, hạnh phúc đến đến cuối đời.

 

Sóng mũi dày và thẳng, lỗ mũi to

Người ta nói tướng mũi thể hiện tiền đồ của mỗi người, chiều rộng của mũi tương đương với tài sản mà người đó sở hữu. Nhìn vào lỗ mũi, ta cũng có thể đoán được khả năng “giữ tiền” của đối phương. Nếu một người có chiếc mũi cao, thẳng với cánh mũi dày và lỗ mũi hơi lộ ra chứng tỏ người đó rất phóng khoáng, cởi mở. Họ rất ít khi tính toán chuyện tiền bạc.

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Chiếc mũi thể hiện tiền đồ của mỗi người - Ảnh minh họa: Internet

Những người này thường có đầu óc kinh doanh, giỏi xoay xở trong mọi tình huống để có thể dễ dàng chuyển bại thành thắng. Dường như chưa có vấn đề gì trong làm ăn, buôn bán có thể làm khó được họ. Sau khi có được thành công, họ cũng không quên giúp đỡ những người xung quanh, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Đường chân mày dài hơn mắt

Lông mày thể hiện tính cách, khả năng tự chủ của bạn trong các mối quan hệ. Người có đường chân mày dài hơn đuôi mắt thường có ánh nhìn nghiêm nghị, họ rất kiên định, nhẫn nại trong mọi tình huống. Một khi đã xác định được mục tiêu trong cuộc sống thì dù có khó khăn hay thất bại bao nhiêu lần, họ vẫn sẽ quyết tâm làm đến cùng chứ không bỏ cuộc giữa chừng.

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Đường chân may dài thường là người kiên định, nhẫn nại trong mọi tình huống - Ảnh minh họa: Internet

Những người sở hữu tướng mày này vừa tài năng vừa liều lĩnh lại có sự kiên trì cao độ nên khi còn trẻ họ đã đạt được những thành tựu nhất định. Bên cạnh đó, họ cũng là những người tốt bụng, sống chân thành với mọi người nên rất được bạn bè yêu mến, kính trọng khi về già.

Khóe miệng hướng lên như đang cười

Người có khóe miệng hướng lên, khuôn miệng lúc nào cũng như đang cười thường là những người lương thiện và dễ gần. Họ sống chan hòa với tất cả mọi người và tính cách cũng rất lạc quan, luôn hướng về những điều tích cực. Nét miệng này cũng hiện rõ ở những người giàu lòng nhân ái, hay giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

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Những người có nét miệng hướng lên thường rất thông minh và có sức sáng tạo, tư duy vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những người có nét miệng hướng lên thường rất thông minh và có sức sáng tạo, tư duy vô đối. Khi còn bé, họ có thể học rất nhanh, khả năng tiếp thu và ghi nhớ tốt. Lúc trường thành, họ sẽ là người đi đầu trong những “cuộc cải cách”, nêu ra sáng kiến mới trong công việc và cuộc sống.

Huyệt ấn đường rộng

Huyệt ấn đường là khoảng cách giữa hai đầu chân mày, ngay chính giữa đầu sống mũi và trán. Bạn dùng hai ngón tay áp vào vị trí này, nếu khoảng cách giữa hai chân mày lớn hơn thì kết luận bạn là người có huyệt ấn đường rộng.

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Những người có huyết ấn đường rộng thường tài hoa, uyên bác, có tầm nhìn xa trông rộng - Ảnh minh họa: Internet

Những ai sở hữu đường nét may mắn này trên gương mặt thường là người tài hoa, uyên bác, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ cũng là người rộng lượng, không chấp nhặt chuyện nhỏ hay thù dai. Đặc biệt, những người có huyệt ấn đường rộng rất tốt tính, luôn giúp đỡ người khác khi có cơ hội.

Khi trong hoàn cảnh khó khăn, những người có huyệt ấn đường rộng sẽ rất giàu nghị lực, luôn cố gắng vươn lên và trụ vững trên đôi chân của mình. Cũng nhờ vậy mà họ thường thành công khi còn khá trẻ và có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc ở tuổi xế chiều.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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