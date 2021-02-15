Những tháng ‘đại kỵ’ của 12 con giáp trong năm Tân Sửu: Tuổi Dậu cẩn thận đường xa, Dần - Thân tiểu nhân quấy phá

Sức khỏe của tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch có dấu hiệu suy giảm. Một số bệnh cũ tưởng chừng không nghiêm trọng đến nay lại tái phát. Áp lực từ gia đình và công việc khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi. Nguyên nhân một phần là do sao hung tinh chiếu mệnh ảnh hưởng đến cả thể chất và tinh thần. Chú ý nghỉ ngơi và đừng cố hoàn thành mọi thứ cùng một lúc vì trong tháng này, sức khỏe của bạn là thứ nên được quan tâm hàng đầu.

Xem tử vi tháng vận hạn của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn đề phòng, giải quyết việc sắp tới.

Vì đây là năm tuổi nên Sửu sẻ gặp khá nhiều rắc rối. Vào tháng 3 âm lịch, những mối quan hệ xã hội của Sửu sẽ có dấu hiệu bất ổn. Việc tranh chấp với đồng nghiệp tại cơ quan luôn khiến bạn phiền lòng. Chuyện tình cảm giữa bạn và đối phương cũng dần rạn nứt vì những điều nhỏ nhặt. Cả hai đều muốn tốt cho nhau nhưng chưa thật sự hiểu nhau. Hãy thật bình tĩnh và giữ thái độ hòa nhã nhất có thể nhé, bạn không biết mình sẽ mất gì sau những cuộc cãi vã đâu.

Tháng 11 âm lịch cũng là một tháng không may của những người tuổi Tý, đặc biệt là trong vấn đề tiền bạc. Hãy cẩn thận với các phi vụ đầu tư lớn nhé.

Bên cạnh đó, tháng 6 âm lịch cũng mang nhiều xui xẻo đến cho tuổi Sửu. Bạn có thể bị bệnh do làm việc quá sức mà không chịu nghỉ ngơi.

Tháng vận hạn của Tuổi Dần

Theo tử vi Tân Sửu 2021, vào tháng 4, tuổi Dần nên cẩn thận tiền bạc, tránh bị người xấu lợi dụng. Chuyện làm ăn nên đâu đó rõ ràng, không để tình cảm làm ảnh hưởng. Những dự định, kế hoạch tốt nhất nên dời lại một thời gian, chờ thời cơ thật chín muồi rồi hãy thực hiện. Đương nhiên, bạn vẫn có thể mạo hiểm nhưng hãy làm việc đó thật khôn ngoan nhé.

Đến tháng 9, tiểu nhân đã “đánh hơi” thấy bạn, cẩn thận với các mối quan hệ xã hội vì kẻ gian có thể tới quấy phá bất cứ lúc nào.

Tháng vận hạn của Tuổi Mão

Hai tháng 10 và 11 âm lịch là thời điểm quan trọng với tuổi Mão. Nhiều quyết định vào lúc này có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bạn về sau. Có thể nói, đây là những tháng mà tuổi Mão phải chịu áp lực tinh thần lớn nhất. Việc này dẫn đến đường sức khỏe của bạn tuột dốc không phanh. Ngoài ra, sự hối thúc của gia đình về tình duyên cũng trở thành gánh nặng đối với bạn.

Tháng vận hạn của Tuổi Thìn

Vào khoảng tháng 5 âm lịch, thời vận của tuổi Thìn đi xuống đáng kể, cả công việc và tài chính đều bị ảnh hưởng khá nhiều. Những vụ làm ăn chưa sinh lời khiến bạn gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc. Bạn có phần nghi ngờ những quyết định trước kia của mình. Nếu vượt qua thời điểm này, bạn sẽ có bước “chuyển mình” đầy ngoạn mục.

Vào độ tháng 8, tuổi Thìn nên học cách kiềm chế cơn nóng giận. Thẳng tính là rất tốt nhưng bạn cũng nên học cách lắng nghe và nhường nhịn người khác. Đôi khi, chiến thắng trong một cuộc cãi vã cũng chính là thua trong một mối quan hệ.

Tháng vận hạn của Tuổi Tỵ

Tỵ cần lập kế hoạch tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có một khởi đầu rất tốt trong những tháng đầu năm Tân Sửu khi cả công việc và tình cảm đều thuận lợi. Tỵ kiếm được kha khá tiền và có cuộc sống dư dả. Tuy nhiên, đừng vì thế mà tiêu hoang nhé.

Vào khoảng tháng 7 âm lịch, mọi việc như bị chững lại. Bạn nên cẩn thận vì sẽ có những việc khiến tiền của bạn "không cánh mà bay". Hãy lên kế hoạch tài chính ngay từ bây giờ để có thể xoay sở tốt nhất khi vận hạn đến nhé. Trong chuyện tình cảm, cả hai bạn nên chia sẻ những khó khăn với nhau để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Tháng vận hạn của Tuổi Ngọ

Vào tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu, công việc của bạn có nhiều biến cố, bạn đang phân vân không biết “nên đi hay ở”. Sự nóng nảy và lơ đãng khiến bạn phạm nhiều sai lầm. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé.

Đến khoảng tháng 8, các mối quan hệ của Ngọ gặp nhiều vấn đề. Những lời nói khi nóng giận gây ra những tổn thương sâu khó mà lành lại. Tuổi Ngọ nên thật lý trí và bình tĩnh để không phải hối hận về sau.

Tháng vận hạn của Tuổi Mùi

Năm nay không phải là một năm may mắn của những người tuổi Mùi. Vận tài lộc của tuổi này gặp không ít trở ngại. Có nhiều việc buộc bạn phải “móc hầu bao” một cách vô lý. Sự nóng nảy, hay cáu giận cũng khiến cho bạn và các mối quan hệ xã hội khác gặp vấn đề. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn thận trong việc đi lại, tránh xảy ra tai nạn. Những tháng mà tuổi Mùi cần lưu ý là tháng 5, 6 và 9 âm lịch.

Tháng vận hạn của Tuổi Thân

Nhìn chung, năm Tân Sửu 2021 là một năm tương đối tốt đối với tuổi Thân. Sự nghiệp của bạn đang dần được ổn định và cuộc sống gia đình viên mãn. Tuy nhiên, con giáp này cũng gặp nhiều thách thức lớn trong cuộc sống. Quan hệ càng rộng, tiền bạc càng cần phải chi nhiều. Bên cạnh đó, sự thành công của bạn cũng bị tiểu nhân “dòm ngó” gây ra không ít sóng gió. Tháng 7 và 11 âm lịch là hai thời điểm tiền của bạn thất thoát nhiều.

Tháng vận hạn của Tuổi Dậu

Dậu chớ nên đi xa - Ảnh minh họa: Internet

Đây là năm cuối trong hạn Tam tai của những người tuổi Dậu nên không tránh khỏi những điều không may mắn. Bạn phải thật cẩn thận, tốt nhất là không nên đi xa, hạn chế lưu thông đường thủy để tránh những tai nạn bất ngờ. Chuyện tiền bạc cũng cần được rõ ràng, rành mạch nếu không muốn bị người xấu “qua mặt”, chiếm làm của riêng.

Vận hạn của tuổi Dậu được dự đoán kết thúc vào cuối năm nay. Trong những tháng 3,8 và 12 âm lịch, Dậu cần chú ý đến sức khỏe của mình, không nên làm việc quá sức hay để những buồn phiền làm ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần.

Tháng vận hạn của Tuổi Tuất

Trong năm nay, những người tuổi Tuất sống khá kín tiếng, ít va chạm với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bạn cũng luôn giữ lối suy nghĩ hạn chế, bảo thủ. Các tháng gồm 4,9 và 11 âm lịch, tuổi Tuất có thể gặp nhiều khó khăn trong học tập, kinh doanh.

Tháng vận hạn của Tuổi Hợi

Trong năm nay, tuổi Hợi không có nhiều vận hạn nhưng vẫn nên cẩn trọng chuyện tình cảm. Nếu như đang trong một mối quan hệ, bạn nên chú ý kiểm soát cảm xúc, tránh làm ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của cả hai. Hãy nên chú ý đến tháng 4 và 7 âm lịch. Người độc thân không có nhiều thay đổi trong năm nay.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.