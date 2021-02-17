Muốn sự nghiệp năm Tân Sửu thuận buồm xuôi gió, THĂNG TIẾN VÙN VỤT, nhất định chú ý 4 điểm phong thủy này

Tâm linh - Tử vi 17/02/2021 15:00

Ngày đầu tiên đi làm sau một kỳ nghỉ Tết dài rất quan trọng. Nếu muốn sự nghiệp thăng tiến, phúc lộc dồi dào, tránh xa tai họa thì bạn nhất định không được bỏ qua 4 điểm phong thủy sau đây.

Giữ bàn làm việc gọn gàng, sạch sẽ

Để bắt đầu một năm làm việc hiệu quả, sự nghiệp thăng tiến thì điều đầu tiên bạn cần làm là dọn dẹp, lau chùi lại góc làm việc của mình. Thứ không cần thiết thì hãy bỏ đi, các vật dụng, giấy tờ nên được xếp gọn lại một phía để tránh chiếm diện tích, khiến bàn làm việc thêm chật chội. Nếu bạn có một vài chậu cây nhỏ thì đây là lúc thích hợp để bạn vệ sinh, tưới tắm cho chúng.

Bên cạnh việc giúp cho phong thủy quanh bạn thay đổi thì không gian tươi mới nơi bàn làm việc cũng giúp cho tâm trạng bạn vui vẻ, thoải mái hơn, tạo tiền đề cho những đột phá trong sự nghiệp sắp tới.

Hạn chế soi gương

Điểm phong thủy tiếp theo mà bạn nên chú ý chính là gương soi. Nếu nơi làm việc có một tấm gương lớn và chiếu thẳng vào bạn thì hãy di dời nó đi ngay vì điều này có thể làm thay đổi vận số của bạn. Tùy theo mức độ tiếp xúc mà bạn bị ảnh hưởng nhiều hay ít. Chưa nói đến vấn đề may mắn hay tài lộc, tác động rõ nhất nếu tình trạng này cứ kéo dài là bạn sẽ bị mất tập trung, dần dần khiến con người cảm thấy ngột ngạt, bị áp lực, tư duy không còn mạch lạc.

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Gương khiến bạn mất tập trung khi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo tương truyền, trong nhiều trường hợp, gương còn là vật mang đến điều xui xẻo, bạn nên hạn chế soi gương vào đầu năm để tránh ảnh hưởng đến vận mạng và  sức khỏe.

Hạn chế việc tiếp xúc với những nơi dễ đụng vận xấu

Những vị trí như nhà vệ sinh, tòa án,... là những nơi thường có liên quan đến vận xấu. Chiếu theo phong thủy, nhà vệ sinh là nơi không sạch sẽ. Do đó, việc ngồi hoặc trốn trong nhà vệ sinh quá lâu để làm việc riêng sẽ khiến cho vận mệnh của bạn bị ảnh hưởng.

Cửa lớn, hàng lang, thang máy,... cũng là nơi không may mắn vì chỗ này hay có người qua lại, rất ồn ào và thường kéo theo thị phi. Trong ngày đầu năm mới, vui vẻ là tốt nhưng bạn nên cố tránh những nơi quá náo nhiệt như vậy để làm việc tập trung hơn.

Tránh đối diện với những vật sắc nhọn trong phòng

Bạn nên tránh những vật, góc có hình mũi nhọn như góc nhọn của tường, cạnh tủ hoặc cột trụ trong văn phòng. Nếu làm việc trong môi trường có nhiều góc cạnh quá lâu thì bạn và đồng nghiệp sẽ thường xảy ra cãi vã, nghi kỵ lẫn nhau, tệ hơn còn có thể dẫn dắt tiểu nhân quấy phá. 

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Cây cảnh có tác dụng che chắn vật nhọn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như văn phòng có nhiều góc nhọn và bạn không thể thay đổi chỗ ngồi, hãy đặt một vài chậu cây lên bàn. Những chiếc chậu này có tác dụng che chắn, giúp xóa bỏ xui xẻo, hạn chế phiền phức.

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