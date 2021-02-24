Đúng ngày mai thứ Năm 25/2/2021: 3 con giáp vận trình đại cát, đại vận sắp tới, tiền tài bội thu

Tâm linh - Tử vi 24/02/2021 02:43

Theo tử vi, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ được Thần Tài chiếu cố, mở đường công danh, phát tài phát lộc, tiền bạc như thác lũ cuốn vào nhà.

Tuổi Sửu

Có thể nói thứ Năm là ngày của những người tuổi Sửu. Sau bao nhiêu vất vả, khó khăn thì cuối cùng thành công cũng đến với bạn. Sự nghiệp có những bước tiến nhảy vọt. Bạn nhận được sự tín nhiệm, cân nhắc từ phía cấp trên. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn phải dựa vào chính mình, tiếp tục cố gắng và mạnh mẽ dám mạo hiểm thì mới thu về thành công. Theo tử vi 12 con giáp, nếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bạn cũng sẽ kiếm được số tiền không nhỏ từ những cơ hội, dự án mới.

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Tuổi Sửu sẽ còn được “hốt bạc” từ đây đến hết cả năm - Ảnh minh họa: Internet

Mọi người xung quanh đã dần thừa nhận năng lực của bạn. Chưa hết, vì được Thần Tài chiếu cố nên con giáp may mắn này sẽ còn có cơ hội “hốt bạc” từ những dự án tay trái khác nữa.

Tuổi Thìn

Nếu Thìn đang có dự định, ý tưởng phát triển nào cho công việc sắp tới thì đây chính là thời điểm thích hợp để thực hiện. Do sở hữu một trực giác tuyệt vời cộng thêm việc đường tài vận đang thịnh vượng nên Thìn “đánh đâu thắng đó”. Nếu giữ được đầu óc tư duy và luôn suy nghĩ theo hướng tích cực, chắc chắn bạn sẽ thu về không biết bao lợi nhuận và danh tiếng từ ý tưởng công việc mới.

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Những dự định của Thìn nên được thực hiện ngay từ bây giờ - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, vào thứ Năm này, tử vi hàng ngày khuyên tuổi Thìn nếu có khoảng tiền dư dả thì nên đầu tư tài chính vào những phương án thiết thực, chắc chắn như mua vàng hoặc gửi tiết kiệm.

Tuổi Tuất

Không giống như Sửu và Thìn, thứ Năm là một ngày khá bình yên đối với những người tuổi Tuất. Nói như vậy không có nghĩa là Tuất không thành công mà là vì mọi thứ của bạn đã được tính toán từ trước nên chẳng có gì khiến bạn bất ngờ được nữa. Bây giờ, bạn chỉ cần cho công việc vận hành trơn tru và đợi tiền chảy vào túi mà thôi. 

Một điều tốt lành theo tử vi ngày mới dự báo là Tuất sẽ gặp được nhiều bạn bè mới, mối quan hệ làm ăn mới có thể giúp con giáp may mắn này có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Ngoài ra, tử vi hàng ngày cho thấy, ngũ hành tương sinh giúp mang lại tín hiệu tốt cho mối quan hệ của Tuất với mọi người xung quanh. Nhân cơ hội này, Tuất hãy hòa giải với người mà bạn mới có xung đột hoặc hiểu nhầm trong thời gian vừa qua. 

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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